ANTD.VN - 'Giữ lửa truyền thống - Lan tỏa sắc màu Cảnh vệ' là chương trình gặp mặt, giao lưu, tri ân các thế hệ CBCS làm công tác văn hóa, văn nghệ trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được tổ chức hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam.

Dự chương trình gặp mặt giao lưu có Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; đại diện chỉ huy các đơn vị trực thuộc; cán bộ làm công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Bộ Tư lệnh qua các thời kỳ cùng đông đảo CBCS.

Các đại biểu giao lưu tại chương trình

Ra đời từ chiến khu Việt Bắc, được sống và làm việc bên Bác ngay từ những ngày đầu Người về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam, CBCS Cảnh vệ vinh dự là những người đầu tiên được lĩnh hội tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người một cách sâu sắc và toàn diện nhất.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh và đông đảo CBCS tham gia buổi giao lưu

Lòng yêu nước, thương dân cùng những đức tính giản dị, liêm khiết, tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, tinh thần lạc quan, yêu đời thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của Bác mãi là bài học trực quan sinh động, in đậm trong tâm trí người chiến sỹ Cảnh vệ CAND. Đó là tấm gương sáng cho các thế hệ CBCS Cảnh vệ học tập, noi theo và cũng từ đó hình thành nên nét văn hóa riêng biệt đậm chất cảnh vệ.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình do chính các CBCS làm công tác văn hóa văn nghệ biểu diễn đã tạo nên một màu sắc rất riêng

Là người gắn bó trọn sự nghiệp với lực lượng Cảnh vệ, Thiếu tướng Phạm Tiến Cương – nguyên Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chia sẻ “Văn hóa nổi bật và xuyên suốt của người chiến sĩ Cảnh vệ đó chính là sự tận tụy với công việc, là bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Các chuẩn mực văn hóa, đạo đức của người chiến sĩ Cảnh vệ được thể hiện đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực công tác và được cụ thể hóa thành phương châm, khẩu hiệu hành động “chỉ biết còn Đảng, thì còn mình”; trở thành nền tảng tinh thần, động lực giúp các thế hệ CBCS Cảnh vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trao quà lưu niệm cho 10 đồng chí nguyên là cán bộ hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ qua các thời kỳ

Trên nền văn hóa chung của lực lượng Cảnh vệ, qua sự chia sẻ của Đại tá Nguyễn Thị Hồng Vân – nguyên trưởng Ban Công tác nữ - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, các đại biểu đã hiểu thêm những nét văn hóa riêng của nữ chiến sĩ Cảnh vệ: thanh lịch, bản lĩnh và hiện đại. Điều đó tạo nên chất “thép” trong những “bông hồng” của lực lượng Cảnh vệ CAND.

Chương trình cũng dành thời gian giao lưu với các cán bộ đang công tác tại các đơn vị về trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa trong thực tiễn công tác, sinh hoạt; vai trò của các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao tinh thần, ý thức tổ chức kỷ luật và sự gắn bó giữa đồng chí, đồng đội.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trao Giấy khen của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn hóa, văn nghệ, thể thao

Các tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại chương trình do chính những cán bộ làm công tác văn hóa văn nghệ của Bộ Tư lệnh qua các thời kỳ biểu diễn đã góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp, thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ và sức sống của phong trào văn hóa, văn nghệ trong lực lượng Cảnh vệ.

Các đại biểu tham dự chương trình

Tại chương trình giao lưu, Ban Tổ chức đã trao tặng quà lưu niệm tới 10 đồng chí nguyên là cán bộ hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ qua các thời kỳ; trao Giấy khen của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn hóa, văn nghệ, thể thao của Bộ Tư lệnh.

Chương trình gặp mặt, giao lưu, tri ân “Giữ lửa truyền thống - Lan tỏa sắc màu Cảnh vệ” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào về lực lượng Cảnh vệ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCS trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết, kỷ luật.

Qua đó, tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, tạo động lực để các thế hệ CBCS Cảnh vệ hôm nay không ngừng rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.