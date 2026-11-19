ANTD.VN -Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), Công an phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng hoa và chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Mở Hà Nội. Hoạt động không chỉ thể hiện sự quan tâm, trân trọng đối với những người làm công tác giáo dục mà còn góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với các nhà trường trên địa bàn.

Tại trường Đai học Kinh tế quốc dân và Đai học Mở, Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường Bạch Mai đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên và người lao động của hai nhà trường. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ sở giáo dục trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng tri thức, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có kiến thức, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.

Công an phường Bạch Mai đến thăm, tặng hoa và chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đồng chí Trưởng Công an phường cũng bày tỏ mong muốn các nhà trường tiếp tục phát huy vai trò trong công tác giáo dục toàn diện cho sinh viên, trong đó chú trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ trước những nguy cơ, tệ nạn xã hội. Đây cũng là những nội dung có ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, lành mạnh.

Đặc biệt, trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục, Công an phường Bạch Mai mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp tích cực từ phía các nhà trường. Hai bên sẽ duy trì trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng ngừa vi phạm và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, không để hình thành các yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự.

Công an phường Bạch Mai đến thăm, tặng hoa và chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Mở.

Đại diện lãnh đạo trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Mở trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Công an phường Bạch Mai nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng thời, đánh giá cao sự đồng hành của lực lượng Công an trong thời gian qua, nhất là hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm và phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực trường học.

Đại diện các cơ sở giáo dục khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an phường trong triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn cho cán bộ, giảng viên và sinh viên; đồng thời mong muốn hai bên duy trì mối quan hệ phối hợp thường xuyên, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Trong bối cảnh các cơ sở giáo dục tập trung đông sinh viên, giảng viên và người lao động, việc xây dựng môi trường học đường an toàn không chỉ là trách nhiệm của riêng nhà trường mà cần có sự chung tay của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và toàn thể cộng đồng. Sự phối hợp chủ động giữa Công an phường Bạch Mai với các trường đại học trên địa bàn vì thế có ý nghĩa quan trọng, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.