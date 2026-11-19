ANTD.VN -Ngày 19/11/2026, Cụm thi đua số 15 CATP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Đại tá Nguyễn Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng chức năng CATP; Ban Chỉ huy cùng cán bộ 8 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 15, gồm Công an các xã: Phú Xuyên, Chương Dương, Hồng Vân, Thượng Phúc, Thường Tín, Đại Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ. Năm 2026, Công an xã Phú Xuyên đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng, Công an xã Chương Dương là đơn vị Cụm phó.

Trung tá Trịnh Công Sơn, Phó Trưởng Công an xã Chương Dương báo cáo tại hội nghị

Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Cụm thi đua số 15, Trung tá Trịnh Công Sơn, Phó Trưởng Công an xã Chương Dương nhấn mạnh, năm 2026, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 trong Cụm thi đua được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân. Công an các xã đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm ANTT, giữ vững an ninh quốc gia, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự; bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa trên địa bàn.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, không để hình thành các tụ điểm tệ nạn xã hội, ổ nhóm tội phạm hoạt động lộng hành, kéo dài; tỷ lệ điều tra, khám phá án các vụ án đạt trên 90%, nhiều chỉ tiêu công tác năm đạt và vượt kế hoạch. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị có chuyển biến rõ nét, góp phần hạn chế ùn tắc, lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hậu cần tiếp tục được quan tâm, chú trọng; nội dung, hình thức thi đua được đổi mới, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân và văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ. Trong năm 2026, đã có 514 lượt tập thể, cá nhân thuộc Cụm thi đua số 15 được các cấp biểu dương, khen thưởng; đồng thời ghi nhận 63 gương điển hình tiên tiến, góp phần lan tỏa những thành tích, cách làm hay trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Thượng tá Nguyễn Minh Thành - Phó Trưởng phòng Công tác chính trị phát biểu đóng góp ý kiến

Trên cơ sở báo cáo tổng kết và kết quả chấm điểm thi đua, Hội nghị tiến hành thảo luận, xem xét, bình xét và suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2026. Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo, đồng thời đóng góp một số ý kiến nhằm làm rõ, bổ sung các kết quả và tiêu chí đánh giá.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 15 đạt được trong năm 2026, góp phần vào kết quả, thành tích chung của CATP.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị trong năm 2027, Cụm thi đua số 15 tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong năm 2026. Mỗi đơn vị cần chủ động rà soát, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đề ra giải pháp cụ thể, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh, các đơn vị trong Cụm thi đua cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào thi đua “Ba nhất”, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả, chất lượng phục vụ Nhân dân và hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự làm thước đo đánh giá. Qua đó, xây dựng Cụm thi đua ngày càng đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2027.

Thiếu tá Trịnh Minh Tùng, Trưởng Công an xã Phú Xuyên phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Thay mặt các đơn vị trong Cụm thi đua số 15, Thiếu tá Trịnh Minh Tùng, Trưởng Công an xã Phú Xuyên trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc CATP; đồng thời khẳng định sẽ cùng các đơn vị trong Cụm thi đua cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ công tác phù hợp với tình hình thực tế, quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụm thi đua số 15 tổ chức bàn giao cờ thi đua luân lưu, chuyển giao nhiệm vụ Cụm trưởng, Cụm phó năm 2027.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua số 15 đã tổ chức bàn giao cờ thi đua luân lưu, chuyển giao nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2027 cho Công an xã Chương Dương và Cụm phó cho Công an xã Đại Xuyên tiếp nối trách nhiệm điều phối, thúc đẩy phong trào thi đua giữa các đơn vị.