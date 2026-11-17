ANTD.VN - Đình Bắc lập siêu phẩm mở tỉ số nhưng hai bàn thua liên tiếp cuối trận khiến chủ nhà Việt Nam mất chức vô địch Casper Cup 2026 vào tay khách mời Kyrgyzstan.

Tối 17-11, trên sân Thiên Trường, đội tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan tại lượt cuối Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik phải thắng để vô địch giải trong khi đội khách chỉ cần hòa.

Nhập cuộc tốt, chủ nhà Việt Nam có bàn mở tỉ số từ phút 19 nhờ công tiền đạo Đình Bắc sau cú sút xa hiểm hóc đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Kyrgyzstan.

Đình Bắc lập siêu phẩm mở tỉ số cho chủ nhà Việt Nam (Ảnh: CAHN FC)

Những phút sau đó, đội khách gia đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, đẩy chủ nhà vào thế vất vả chống đỡ.

Đáng tiếc khi trận đấu chỉ còn ít phút, tuyển Việt Nam lại để thủng lưới 2 bàn liên tiếp ở các phút 86 và 88.

Đáng chú ý ở bàn ấn định tỉ số 2-1, tận dụng tình huống thủ thành Trung Kiên dâng cao, Erbol Atabaev tung cú sút từ phần sân nhà đưa bóng vào lưới chủ nhà trong sự bất ngờ.

Thua ngược 1-2, Việt Nam nhìn Kyrgyzstan nâng cao cúp vô địch.