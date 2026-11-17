ANTD.VN -Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 được tổ chức trong 02 ngày 16 và 17/11/2026, thu hút 500 lượt vận động viên là cán bộ, CNV, phóng viên, nhà báo tham dự thi đấu và đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Các đội thi đấu sôi nổi tại nội dung môn kéo co

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội, Sở Xây dựng; Đảng ủy, HĐND, UBND, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Phường Xuân Đỉnh; Phòng Quản lý Thể dục - Thể thao, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Thành phố... đã tạo điều kiện giúp đỡ về mọi mặt để Hội Nhà báo Thành phố tổ chức thành công Hội khỏe năm 2026.

Ban Tổ chức - Hội Nhà báo thành phố Hà Nội xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên; Ban Biên tập, Liên Chi hội, Chi hội nhà báo: Báo Nhân Dân, Thông Tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Dân Trí, Báo Công Thương, Thời báo Ngân hàng, Báo Điện tử Vnexpress, báo Tiền Phong, báo Sức khỏe và Đời sống, Tạp chí Đời sống & Pháp luật, Tạp chí Công dân và Khuyến học, Tạp chí Ngày nay ... đã cử vận động viên tham gia thi đấu tại Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

Môn thể thao "vua" diễn ra dưới sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên



Cảm ơn các đồng chí Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập, Phó Tổng giám đốc, Phó Tổng biên tập, Thư ký Liên Chi hội, Chi hội nhà báo các cơ quan báo chí Hà Nội và Ban Liên lạc nhà báo cao tuổi đã tích cực ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên, hội viên nhà báo và CBCNV tập luyện, tham gia thi đấu, cổ vũ tại Hội khỏe năm 2026.

Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội chân thành cảm ơn Tập đoàn VinGroup; Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; Tập đoàn T&T; Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk; Công ty TNHH Otsuka Nutraceutical Vietnam đã hỗ trợ về tinh thần, vật chất, tặng sản phẩm cho các vận động viên và Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026.

Một số hình ảnh tại Hội khoẻ: