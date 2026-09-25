Điều tra vụ vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp

ANTD.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ trong điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” xảy ra tại Phú Thọ tháng 5-2026.

PWC Crypto (Pay With Crypto/PWC) là dự án tiền mã hóa do một nhóm người nước ngoài điều hành, hoạt động thông qua ứng dụng PWC Super App và phát triển mạng lưới tại Việt Nam. Để thu hút người tham gia, các đối tượng tổ chức hội thảo, họp trực tuyến qua Zoom, tuyên truyền về khả năng sinh lời và xây dựng mạng lưới người tham gia tại nhiều địa phương.

Người tham gia phải dùng tiền Việt Nam mua tiền mã hóa trên các sàn giao dịch, sau đó chuyển vào ví điện tử liên kết với ứng dụng PWC. Hệ thống quảng bá mức lợi nhuận từ 0,3% đến 1,3%/ngày, đồng thời cho phép người tham gia rút tiền hoặc sử dụng giá trị tiền mã hóa để thanh toán hàng hóa, dịch vụ.

PWC Crypto được vận hành theo phương thức đa cấp, trong đó người tham gia được hưởng lợi nhuận, hoa hồng và có động lực giới thiệu, lôi kéo thêm người mới tham gia vào hệ thống. Tiền của người tham gia sau được sử dụng để chi trả lợi nhuận, hoa hồng cho những người tham gia trước. Mặc dù chưa được cấp phép hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại Việt Nam, hệ thống đã thu hút nhiều người tham gia tại nhiều địa phương. Đến ngày 20-4-2026, các đối tượng dừng việc nạp, rút tiền qua ứng dụng PWC Crypto.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai tham gia đầu tư vào hệ thống PWC Crypto nêu trên thì liên hệ, gửi đơn trình báo và cung cấp tài liệu liên quan kèm theo cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên trước ngày 20-11-2026 để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Địa chỉ liên hệ: Số 396 Nguyễn Lương Bằng, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên hoặc gặp điều tra viên: Nguyễn Mạnh Thắng, số điện thoại: 0943.758.233.