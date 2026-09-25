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Thông báo tìm chủ sở hữu 2 chiếc xe máy liên quan vụ án ma túy

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P.V

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội thông báo tìm chủ sở hữu 2 chiếc xe máy liên quan đến vụ án ma túy.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội (Phòng CSĐT TP về ma túy) đang điều tra thụ lý một số vụ án.

Quá trình điều tra tạm giữ một số xe máy, hiện chưa xác định được chủ sở hữu.

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1 trong 2 chiếc xe máy hiện chưa xác định được chủ sở hữu

- Vụ án Lê Thị Hà mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ xe Honda BKS: 88H9-2394; SM: HC09E6167622; SK: RLHHC09096Y167609.

- Vụ án Đào Minh Dũng cùng đồng phạm Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma tuý, tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ xe máy kiểu dáng Honda BKS: 29M1-212.70; SM: 52E-4503392; SK: 5218CY478770.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thông báo ai là chủ hợp pháp của 2 chiếc xe máy trên đề nghị liên hệ đồng chí Lê Xuân Minh - cán bộ Đội 5 Phòng CSĐT TP về ma túy CATP Hà Nội. ĐT: 0984541686.

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Từ khóa:

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