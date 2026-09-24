An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Rao vặt

Tìm chủ sở hữu xe mô tô nhãn hiệu SOEM DREAM màu nâu

0 bình luận
PV

ANTD.VN -Ngày 31/05/2026, Công an phường Sơn Tây - CATP. Hà Nội bắt quả tang: Hoàng Đông Hạnh (sinh năm: 1999, HKTT: Thôn Phú Châu xã Phúc Lộc, TP. Hà Nội về hành vi: Mua bán trái phép chất ma túy. 

Tang vật thu giữ: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu SOEM DREAM màu nâu, BKS: 29V3 - 568.12. Sk: RRKDCGOUMAXS03523, SM: VTT08JL1P50FMC 003523.

Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội tiến hành điều tra. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe mô tô trên.

Để có căn cứ giải quyết vụ án trên, cơ quan điều tra thống báo người liên quan đến chiếc xe mô tô trên liên hệ để giải quyết theo quy định. Mọi chi tiết liên hệ đồng chí đại úy Hoàng Văn Tuấn- Điều tra viên, số điện thoại: 0913195868, địa chỉ: Số 2 Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng