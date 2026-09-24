Tìm chủ sở hữu xe mô tô nhãn hiệu SOEM DREAM màu nâu

Tang vật thu giữ: 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu SOEM DREAM màu nâu, BKS: 29V3 - 568.12. Sk: RRKDCGOUMAXS03523, SM: VTT08JL1P50FMC 003523.

Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội tiến hành điều tra. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe mô tô trên.

Để có căn cứ giải quyết vụ án trên, cơ quan điều tra thống báo người liên quan đến chiếc xe mô tô trên liên hệ để giải quyết theo quy định. Mọi chi tiết liên hệ đồng chí đại úy Hoàng Văn Tuấn- Điều tra viên, số điện thoại: 0913195868, địa chỉ: Số 2 Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.