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Pháp luật

Điều tra vụ lái xe bị đánh gục giữa đường

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A.N

ANTD.VN - Ngày 27/10/2026, Công an phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo về vụ việc một lái xe bị hành hung gục ngã giữa đường, đồng thời tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Hình ảnh cắt từ camera hình trình

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip do camera hành trình ghi lại vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Xuân Hòa.

Theo nội dung clip, sau khi xảy ra va chạm, một ô tô màu đen dừng lại giữa đường. Tài xế xe màu đen mở cửa, xuống xe rồi tiến về phía tài xế ô tô màu trắng và chửi bới.

Sau đó, tài xế ô tô màu đen liên tục đánh vào vùng mặt tài xế ô tô màu trắng. Khi nạn nhân ngã xuống đường, người đàn ông này tiếp tục dùng chân đá vào vùng mặt đối phương. Dù nạn nhân nhiều lần tìm cách đứng dậy, người này vẫn tiếp tục tấn công.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận được nhiều bình luận phẫn nộ. Không ít người bày tỏ bức xúc trước hành vi đánh người sau va chạm giao thông, đồng thời cho rằng các bên cần bình tĩnh, tránh để mâu thuẫn trên đường dẫn đến những hành vi nguy hiểm.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Từ khóa:

#hành hung #lái xe #điều tram

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