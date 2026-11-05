Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2026: Tập đoàn TH chia sẻ kinh nghiệm “Go Global” từ triết lý kiên định với chữ “Thật”

ANTD.VN - T ại Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2026, Tập đoàn TH đã mang tới câu chuyện thực tiễn đầy cảm hứng về hành trình vươn ra thế giới. Từ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu đạt chuẩn quốc tế và đầu tư quy mô tại nước ngoài, TH gửi gắm thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp Việt: Chìa khóa vươn tầm thế giới bền vững bắt nguồn từ sự minh bạch và triết lý kiên định với chữ “Thật” (True).

Sáng 4-11-2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC), Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2026 với chủ đề “Go Global - Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động triển khai Chương trình Go Global theo Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 6-4-2026 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy nâng cao năng lực quốc tế hóa, năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc và đòi hỏi tiêu chuẩn ngày càng cao, Việt Nam đang chuyển dịch tư duy hội nhập từ sản xuất, gia công sang chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu và gia tăng hiện diện quốc tế. Tại Diễn đàn, Bộ Công Thương - Ban chỉ đạo Chương trình chính thức giới thiệu mục tiêu, định hướng và các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp “Go Global” thông qua nhiều phương thức linh hoạt như mở rộng thị trường, thương mại điện tử xuyên biên giới, tham gia chuỗi giá trị và đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

Phiên đối thoại “Từ cơ hội đến hành động: Doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị gì để Go Global?” thu hút đông đảo đại diện các doanh nghiệp

Đặc biệt, phiên đối thoại với chủ đề “Từ cơ hội đến hành động: Doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị gì để Go Global?” đã thu hút đông đảo đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tham gia trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các tập đoàn lớn và các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực xuất khẩu.

Trước băn khoăn của nhiều doanh nghiệp về cơ chế hỗ trợ cụ thể của Nhà nước ở từng mức độ sẵn sàng khác nhau, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) chia sẻ: “Bộ đang phối hợp với các đơn vị để khảo sát, đánh giá mức độ sẵn sàng của từng nhóm doanh nghiệp; từ đó thiết kế các gói hỗ trợ linh hoạt theo từng giai đoạn - từ nâng cao nhận thức đến định vị thương hiệu quốc tế. Đồng thời, Chương trình sẽ bám sát các chiến lược quốc gia nhằm tập trung nguồn lực cho các ngành, lĩnh vực có năng lực cạnh tranh cao”.

Thay vì áp dụng giải pháp đồng loạt, định hướng của Bộ Công Thương mang tính phân loại cao bằng việc xây dựng lộ trình hỗ trợ thiết thực theo năng lực thực tế của các doanh nghiệp, từ đó kết hợp với việc phân bổ nguồn lực vào các ngành mũi nhọn nhằm nâng cao tối đa hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

Về phía các tổ chức quốc tế, ông Laurent Corpataux - Chuyên gia Chương trình SIPPO - Chương trình Xúc tiến nhập khẩu Thụy Sĩ, nhấn mạnh 4 yếu tố quan trọng doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị, bao gồm: Mức độ sẵn sàng về thị trường, Tiêu chuẩn sản phẩm, Năng lực quản lý và ESPR (Quy định thiết kế sinh thái cho sản phẩm bền vững). Thực tế các thị trường khó tính hiện nay như châu Âu, Thụy Sĩ, Mỹ… không chỉ dừng lại ở tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hay năng lực quản lý nội bộ, mà ngày càng khắt khe với các tiêu chí phát triển bền vững. Đặc biệt, việc đáp ứng quy định ESPR được xem là chìa khóa giúp doanh nghiệp Việt chuyển mình từ gia công thuần túy (OEM) sang chủ động sáng tạo, nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Minh chứng cho việc tiên phong đáp ứng và đáp ứng rất cao các tiêu chí khắt khe của thị trường quốc tế là câu chuyện thực tiễn từ Tập đoàn TH - đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK và đã khẳng định vị thế trên bản đồ nông nghiệp công nghệ cao thế giới trong 20 năm qua.

PGS.TS Sử Thanh Long - Giám đốc Dự án sữa quốc tế, Tập đoàn TH chia sẻ tại phiên đối thoại

Sự thành công và uy tín quốc tế của TH xuất phát từ việc Tập đoàn luôn kiên định với triết lý phát triển bền vững do Nhà sáng lập đề ra: Đặt lợi ích riêng của doanh nghiệp nằm trong lợi ích chung của quốc gia, và không tối ưu hóa lợi nhuận mà hướng tới sự hài hòa lợi ích - vì sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường”. PGS.TS Sử Thanh Long (Giám đốc Dự án sữa quốc tế, Tập đoàn TH)

Chia sẻ tại phiên đối thoại, PGS.TS Sử Thanh Long - Giám đốc Dự án sữa quốc tế, Tập đoàn TH cho biết: “Con đường của TH đơn giản nhưng rất đặc biệt”. Từ năm 2008 trở về trước, sữa tươi trên thị trường Việt Nam chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, phần lớn là sữa bột nhập khẩu về pha thành sữa nước. Trước khủng hoảng sữa nhiễm melamine có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng, Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH đã quyết tâm đầu tư phát triển sản xuất sữa tươi sạch tại Việt Nam bằng việc nhập khẩu công nghệ chăn nuôi bò sữa tiên tiến bậc nhất thế giới và mời các chuyên gia hàng đầu Israel sang hỗ trợ.

Đến nay, các sản phẩm từ sữa tươi sạch và đồ uống tốt cho sức khỏe của TH tự hào không chỉ chinh phục những thị trường khó tính, nhiều tiêu chí khắt khe nhất thế giới, mà TH đã bắt đầu chuyển giao khoa học kỹ thuật và khoa học quản trị ra quốc tế. Sữa tươi sạch TH true MILK và các sản phẩm của TH đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, được nhiều thị trường nước ngoài đón nhận.

Tập đoàn TH triển khai dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại Liên bang Nga từ năm 2016 và là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam tại Nga trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện TH vận hành các trang trại chăn nuôi bò sữa và một nhà máy chế biến sữa tươi sạch tại đây. Ngoài nước Nga, sản phẩm TH đã có mặt tại 12 thị trường trên thế giới.

Trong hành trình “Go Global” - đưa công nghệ và mô hình thành công của TH tại Việt Nam ra thế giới, đơn cử như tại Liên bang Nga, TH được tạo điều kiện với các chính sách ưu đãi đầu tư về đất đai và hỗ trợ tài chính. Bên cạnh đó, Indonesia cũng đang chủ động mở đường và tạo cơ chế thu hút TH đầu tư vào ngành chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi tại quốc gia này.

Một trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH tại Liên bang Nga

“Sự thành công và uy tín quốc tế của TH xuất phát từ việc Tập đoàn luôn kiên định với triết lý phát triển bền vững do Nhà sáng lập đề ra: Đặt lợi ích riêng của doanh nghiệp nằm trong lợi ích chung của quốc gia, và không tối ưu hóa lợi nhuận mà hướng tới sự hài hòa lợi ích - vì sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường” - PGS.TS Sử Thanh Long - Giám đốc Dự án sữa quốc tế, Tập đoàn TH bày tỏ.

Đặc biệt, đáp ứng xu hướng phát triển bền vững và kinh tế xanh của thế giới, TH đã kiên định con đường bền vững, không chỉ chú trọng năng suất và chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo phúc lợi động vật mà còn hướng tới trung hòa carbon, net zero. Và như ông Sử Thanh Long chia sẻ: “Dòng sữa tươi sạch TH true MILK đến từ đàn bò được đảm bảo phúc lợi động vật, cùng quá trình sản xuất giảm phát thải tối đa có thể. Hiện nay TH đã có 11 sản phẩm sữa tươi sạch và đồ uống đạt sản phẩm trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14068-1:2023 do Control Union xác nhận”.

Từ chính hành trình thực tiễn ấy, đại diện Tập đoàn TH chia sẻ: Chìa khóa vàng để vươn tầm quốc tế nằm ở sự minh bạch và kiên định với giá trị thực. “Mọi thông tin đều cần được minh bạch từ khâu sản xuất, chế biến đến phân phối. TH phát triển và kiên định với chữ “True” - “Thật”. Muốn vươn xa và chinh phục thế giới một cách bền vững, tôi tin rằng mỗi doanh nghiệp đều nên đi cùng với chữ “Thật”.