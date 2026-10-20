Tập đoàn TH có 19 sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026

ANTD.VN - Tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 diễn ra ngày 16-10-2026, Tập đoàn TH tiếp tục là doanh nghiệp có nhiều sản phẩm được vinh danh nhất trong số 227 doanh nghiệp, tăng từ 14 (kỳ năm 2024) lên 19 sản phẩm/nhóm sản phẩm.

Đây là lần thứ 6 liên tiếp các sản phẩm của TH đạt Thương hiệu quốc gia, sau các kỳ 2016, 2018, 2020, 2022 và 2024. Trong đó, danh mục các sản phẩm mới nổi bật đều là những thành quả nghiên cứu phát triển mới nhất của TH với cam kết nhất quán, đó là mang những sản phẩm chất lượng quốc tế, hoàn toàn từ thiên nhiên đến với người tiêu dùng Việt Nam, vì sức khỏe cộng đồng.

Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Sữa TH - ông Tal Cohen nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026

Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”, đánh dấu 23 năm hình thành và phát triển của “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam” - chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ do Bộ Công Thương chủ trì. Chương trình kiên định ba giá trị “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, nhằm khơi dậy khát vọng xây dựng thương hiệu mạnh và đưa trí tuệ, bản lĩnh, sức sáng tạo Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Trong kỷ nguyên mới, Thương hiệu quốc gia đạt chuẩn quốc tế phải là thương hiệu quốc gia xanh, với giá trị cốt lõi là trí tuệ, công nghệ cao, phát triển xanh và bền vững; mục tiêu là chiếm lĩnh vị thế cao trong chuỗi giá trị toàn cầu…”. Anh hùng Lao động Thái Hương (Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH)

Theo Quyết định số 2136/QĐ-BCT ngày 29-8-2026, kỳ xét chọn năm nay có 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia. Trong đó, số lượng sản phẩm được công nhận của TH chiếm gần 4% tổng số sản phẩm được vinh danh. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi trong kỳ xét chọn năm nay, nhóm tiêu chí “Đổi mới, sáng tạo” được nâng từ 180 lên 300 điểm trên tổng thang 1.000 điểm, tương đương 30%. Nhóm tiêu chí này nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển nguồn nhân lực.

Khách hàng bày tỏ sự quan tâm và thích thú khi được trải nghiệm sản phẩm ở gian trưng bày của TH tại Lễ công bố Thương hiệu Quốc gia năm 2026

Danh mục 19 sản phẩm/nhóm sản phẩm của TH đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2026 gồm 6 sản phẩm sữa tươi sạch TH true MILK, bộ sản phẩm TH TOPKID, bộ sữa công thức TH true FORMULA, TH true MILK GOLD, TH true MILK HILO, bộ sản phẩm TH MISTORI;

7 sản phẩm/nhóm sản phẩm từ sữa gồm bộ sản phẩm sữa chua ăn, sữa chua uống và sữa chua uống men sống TH true YOGURT, TH true ICE CREAM, TH true BUTTER, TH true CHEESE, TH true NUT, bộ sữa yến mạch TH true OAT, và bộ sữa uống lên men TH true YOGURT PROBIOTICS;

5 sản phẩm đồ uống hoàn toàn từ thiên nhiên: TH true TEA, TH true JUICE, TH true JUICE milk, TH true HERBAL và Nước tinh khiết TH true WATER.

Đặc biệt phải kể đến thành viên mới của TH - bộ sản phẩm thực phẩm chế biến TH true FOOD, lần đầu tiên đạt Thương hiệu quốc gia.

Bộ sản phẩm Sữa hạt TH true NUT đạt Thương hiệu quốc gia

Việc có thêm 6 sản phẩm mới được vinh danh cho thấy TH không chỉ giữ vững chất lượng các dòng sản phẩm truyền thống mà còn liên tục nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo nhu cầu dinh dưỡng thực tế của từng nhóm người tiêu dùng với triết lý xuyên suốt không ngừng đổi mới sáng tạo “Vì một Việt Nam hùng cường - Vì tầm vóc Việt”. Điều này đã được Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH định hướng cho doanh nghiệp kể từ khi thành lập.

Ngày 12-10 vừa qua, Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, phát biểu trước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, bà Thái Hương khẳng định: “Về tầm nhìn, Thương hiệu Quốc gia Việt Nam thế kỷ XXI phải chuyển từ gia công sang làm chủ công nghệ, thiết kế và sở hữu trí tuệ; từ lợi thế chi phí sang lợi thế giá trị; phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số với sáng tạo, R&D, công nghệ cao và giải pháp xanh; từ bảo hộ nội địa sang hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu... Trong kỷ nguyên mới, Thương hiệu quốc gia đạt chuẩn quốc tế phải là thương hiệu quốc gia xanh, với giá trị cốt lõi là trí tuệ, công nghệ cao, phát triển xanh và bền vững; mục tiêu là chiếm lĩnh vị thế cao trong chuỗi giá trị toàn cầu…”.

Bộ sản phẩm TH true JUICE milk, 1 trong 19 sản phẩm/nhóm sản phẩm TH đạt Thương hiệu quốc gia tại kỳ xét chọn năm nay

Đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn TH tham dự Lễ công bố và nhận vinh danh doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 2026, ông Tal Cohen, Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Sữa TH chia sẻ: “Mỗi sản phẩm TH không chỉ là kết quả của quá trình đầu tư bài bản vào công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, mà còn thể hiện sự thấu hiểu đối với nhu cầu dinh dưỡng ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Có thể nói, chất lượng là cam kết, đổi mới sáng tạo là động lực và tiên phong là tinh thần xuyên suốt hành trình phát triển của TH. Ba giá trị này không tồn tại riêng lẻ mà gắn kết chặt chẽ, giúp chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành sữa Việt Nam”.

TH là tập đoàn hàng đầu Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất và chế biến sữa tươi, nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm và đồ uống, dược liệu, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, nổi bật với thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK. Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao tại Nghệ An được triển khai với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD - giữ kỷ lục thế giới “Cụm trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín có quy mô lớn nhất thế giới” từ năm 2020 và tiếp tục được Liên minh Kỷ lục Thế giới chứng nhận vào tháng 9-2026 với quy mô 80.000 con bò sữa, ghi tên ngành sữa Việt Nam trên bản đồ thế giới.