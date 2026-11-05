Thái Lan tính lập kho dự trữ lương thực quốc gia trước lo ngại xung đột Trung Đông kéo dài

ANTD.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan (NSC) đang xem xét thành lập kho dự trữ lương thực quốc gia trong bối cảnh đánh giá xung đột tại Trung Đông có khả năng kéo dài dù phạm vi địa lý vẫn được kiểm soát.

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Theo Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, trong 4 kịch bản được xây dựng, kịch bản xung đột kéo dài nhưng giới hạn về mặt địa lý có khả năng xảy ra cao nhất.

NSC cho rằng thời gian kéo dài của xung đột có thể tác động tới Thái Lan không kém phạm vi lan rộng, do sức ép lên giá năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng Thư ký NSC, Đại tướng Chaipruak Doungprapat cho biết dù Thái Lan nằm ngoài vùng xung đột trực tiếp, nước này vẫn phải chuẩn bị cho nguy cơ gián đoạn về kinh tế, nguồn cung năng lượng, an ninh lương thực và an ninh mạng.

Hội đồng An ninh Quốc gia đã xác định 4 kịch bản có thể xảy ra về cuộc xung đột Trung Đông.

Kịch bản đầu tiên là đạt thỏa thuận đàm phán nhanh chóng. Giá năng lượng và kinh tế toàn cầu có thể sớm trở lại bình thường. Tuy nhiên, NSC đánh giá khả năng này thấp.

Kịch bản thứ hai là xung đột ngắn, giới hạn về địa lý. Vận tải hàng hóa có thể gián đoạn tạm thời, giá năng lượng biến động nhưng tác động kinh tế tương đối ngắn. NSC đánh giá đánh giá kịch bản này có khả năng xảy ra ở mức trung bình.

Kịch bản thứ 3 là xung đột kéo dài nhưng vẫn giới hạn về địa lý. Đây là kịch bản được đánh giá có khả năng cao nhất. Các cân nhắc chính trị trong nước của các cường quốc và trở ngại đàm phán có thể khiến thỏa thuận khó đạt được. NSC cũng chỉ ra rủi ro từ các hoạt động bí mật và tấn công mạng có thể làm trầm trọng thêm hậu quả.

Và kịch bản cuối cùng là chiến tranh lan rộng toàn khu vực. Leo thang vượt ngoài phạm vi hiện tại có thể châm ngòi khủng hoảng năng lượng và kinh tế toàn cầu nghiêm trọng, chuỗi cung ứng có thể gián đoạn lớn. NSC đánh giá đây là kịch bản có khả năng cao thứ hai, sau kịch bản xung đột kéo dài nhưng giới hạn.

Giới học giả Thái Lan khuyến nghị cơ quan an ninh chuẩn bị cho khả năng xảy ra sự cố tấn công mạng, đồng thời ảnh hưởng đến mạng lưới thông tin liên lạc và hạ tầng số.

Trong tình huống đó, các quy trình dự phòng hiện có có thể không sử dụng được, đòi hỏi cơ quan chức năng phải xây dựng phương án ứng phó thay thế.

Dù lo ngại xung đột kéo dài, quan chức an ninh Thái Lan nhấn mạnh hiện nay nguồn cung lương thực trong nước vẫn đủ và người dân không cần tích trữ hàng thiết yếu.

Sản lượng gạo và trứng gà trong nước vượt nhu cầu tiêu dùng quốc gia, trong khi nguồn cung sữa và dầu thực vật vẫn đủ.

Tuy nhiên, NSC đang xem xét đề xuất dài hạn thành lập kho dự trữ lương thực quốc gia để tăng cường khả năng sẵn sàng trước các gián đoạn trong tương lai.

NSC cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thông tin về những nguy cơ rủi ro mà không gây lo lắng hay khiến cho công chúng hoang mang.

Cách tiếp cận là khuyến khích người dân "nhận thức nhưng không hoảng sợ", giảm khả năng lo ngại về xung đột có thể gây ra tình trạng mua sắm hoảng loạn hoặc rút tiền hàng loạt khỏi ngân hàng.

Giới chức cho rằng việc truyền đạt thông tin rõ ràng là rất cần thiết để duy trì lòng tin của công chúng trong khi các cơ quan chính phủ chuẩn bị cho những hậu quả kinh tế và an ninh có thể xảy ra.