Dịch Ebola tại Congo cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người chỉ trong hơn 2 tháng

ANTD.VN - Hơn 1.000 người đã tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, theo số liệu mới nhất do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) công bố.

Nhân viên y tế khử trùng quan tài của bệnh nhân tử vong vì Ebola ở bệnh viện Burian, ngày 22-7-2026

Đây được đánh giá là đợt bùng phát Ebola có tốc độ lây lan nhanh nhất trong lịch sử, trong bối cảnh xung đột, sự phản kháng của một bộ phận cộng đồng và tình trạng thiếu hụt nguồn lực đang cản trở nỗ lực khống chế dịch.

Phát biểu tại Hội nghị y tế ở Ghana ngày 22-7, Tổng Giám đốc Africa CDC Jean Kaseya cho biết đã ghi nhận 1.031 ca tử vong do Ebola.

"Hàng nghìn người mất đi mạng sống vì chúng ta không có vaccine, không có thuốc điều trị và không có đủ nguồn tài chính", ông Kaseya nhấn mạnh.

Theo Bộ Y tế Congo, tính đến ngày 20-7, nước này đã ghi nhận 2.473 ca mắc Ebola, trong đó 737 bệnh nhân đang được cách ly hoặc điều trị tại các cơ sở y tế.

Khử khuẩn xe cứu thương chở bệnh nhân Ebola

Đợt bùng phát hiện nay được công bố từ ngày 15-5-2026 và khác với hầu hết các đợt dịch trước đây do tác nhân gây bệnh là chủng virus Bundibugyo, hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được phê duyệt.

Giới chuyên gia nhận định đây là đợt bùng phát Ebola có tốc độ gây tử vong nhanh nhất từng được ghi nhận.

Trong đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất tại Tây Phi giai đoạn 2013-2016, phải đến 8 tháng số người tử vong mới vượt mốc 1.000, trong tổng số hơn 11.000 người chết và ít nhất 28.000 ca mắc.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo quy mô thực tế của đợt dịch có thể cao gấp 2-4 lần số liệu chính thức do nhiều khu vực tâm dịch đang chịu ảnh hưởng của xung đột vũ trang, khiến việc phát hiện ca bệnh, truy vết và triển khai các biện pháp phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, sự thiếu hợp tác của một bộ phận người dân cũng đang làm phức tạp thêm nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.

Các chuyên gia y tế cảnh báo nếu không sớm huy động thêm nguồn lực quốc tế, đợt bùng phát Ebola tại Congo có nguy cơ tiếp tục lan rộng và trở thành một trong những cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất tại châu Phi trong những năm gần đây.