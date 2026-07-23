Đại diện Thương mại Mỹ lên tiếng sau khi Washington dọa áp mức thuế mới 50% lên hàng hóa Canada

ANTD.VN - Ngày 21-7, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết ông tin tưởng rằng các đe dọa áp thuế mới của Mỹ đối với Canada sẽ không gây nguy hại đến quan hệ thương mại với nước láng giềng phía Bắc của Mỹ.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Ảnh: Politico

Tuy nhiên, ông Greer không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy các cuộc đàm phán với Ottawa đã có tiến triển, hoặc chính quyền Mỹ có kế hoạch từ bỏ nỗ lực kéo dài nhiều tháng nhằm tiến hành các cuộc đàm phán riêng rẽ với Canada và Mexico về việc gia hạn hiệp định thương mại Bắc Mỹ.

Đại diện Thương mại Mỹ cũng thu hẹp phạm vi của các mức thuế mà ông Trump đe dọa áp lên Canada, lập luận rằng các mức thuế mới sẽ chỉ áp dụng đối với “một số ít hàng hóa”. Ông ước tính rằng khoảng 20 tỷ USD hàng xuất khẩu của Canada sẽ phải chịu mức thuế 50% theo kế hoạch này. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), nhập khẩu hàng hóa của Mỹ từ Canada đã vượt quá 380 tỷ USD vào năm 2025.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp thêm mức thuế 50% đối với các mặt hàng của Canada nhập vào Mỹ. Phía Mỹ cho rằng động thái này nhằm đáp lại việc Canada đối xử phân biệt với hàng xuất khẩu của Mỹ như ô tô, đồ uống có cồn và sản phẩm sữa.

Hôm 20-7, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã ký tuyên bố áp thuế theo Điều 338 của Luật Thuế quan ban hành năm 1930. Nhà Trắng cũng cho biết thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 19-8, áp dụng đối với các mặt hàng nhập khẩu như sản phẩm sữa, rượu vang và gậy khúc côn cầu.

Điều 338 của Luật Thuế quan trao quyền cho Tổng thống áp thuế đối với hàng nhập từ các quốc gia bị xem là phân biệt đối xử với hàng hóa Mỹ. Hãng tin Bloomberg dẫn lời các quan chức cho biết đây là lần đầu tiên Điều 338 được viện dẫn để áp thuế.

Thủ tướng Canada Mark Carney chỉ trích mức thuế mới là “động thái đơn phương mới nhất trong loạt biện pháp thương mại của Mỹ”. Ông Carney nói rằng Canada sẵn sàng trao đổi với Mỹ để giải quyết các vấn đề thương mại còn tồn đọng, nhằm mang lại lợi ích cho người dân hai nước. Ông nhấn mạnh Chính phủ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp và hộ gia đình Canada.