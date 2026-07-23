Anh rút nhân viên ngoại giao khỏi Iran do tình hình diễn biến phức tạp

ANTD.VN - Anh đã tạm thời rút các nhân viên ngoại giao của mình khỏi Iran do căng thẳng leo thang trong khu vực và nhắc lại cảnh báo không nên đi du lịch đến nước này.

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“Do tình hình an ninh đang diễn biến phức tạp, chúng tôi đã thực hiện biện pháp phòng ngừa là tạm thời rút nhân viên người Anh khỏi Iran. Đại sứ quán của chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động từ xa” - Bộ Ngoại giao Anh cho biết ngày 22-7.

Bộ Ngoại giao Anh cũng khuyến cáo công dân nước này không nên đi du lịch đến Iran và những người đang có mặt ở Iran cần cân nhắc những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra.

Bộ Ngoại giao Anh cũng cảnh báo rằng tình hình an ninh ở Trung Đông vẫn "khó lường".

Thông báo cho biết các cuộc tấn công và hành động trả đũa lẫn nhau kể từ ngày 8-7 đã làm tăng nguy cơ leo thang căng thẳng hơn nữa, đồng thời kêu gọi công dân Anh trong khu vực chuẩn bị cho khả năng hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và các gián đoạn giao thông khác.

Thông báo cũng nêu rõ rằng sự hỗ trợ của chính phủ Anh tại Iran là vô cùng hạn chế, đồng thời cho biết thêm "không thể cung cấp hỗ trợ lãnh sự trực tiếp trong trường hợp khẩn cấp".