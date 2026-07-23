Tướng Mỹ nhắc đến loại tiêm kích nào của Nga trong vụ bị F-16 Ukraine bắn hạ?

ANTD.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine gần đây cho biết, tiêm kích F-16 Ukraine đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của Nga, dường như đề cập tới vụ chiếc Su-35S bị hạ hồi đầu tháng.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện hôm 21/7, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đang thực hiện "những nỗ lực đáng kinh ngạc" nhằm tăng cường năng lực, từ khả năng phòng không cho đến đối không.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine

"Tôi xin lưu ý rằng gần đây họ đã lần đầu hạ mục tiêu trong tác chiến đối không, cụ thể là tiêm kích F-16 Ukraine đã bắn rơi một chiến đấu cơ Nga", ông nói.

Quan chức Mỹ dường như ám chỉ đây là lần đầu F-16 Ukraine hạ được phi cơ có người lái của đối phương kể từ khi tham chiến hồi tháng 8/2024. Loại tiêm kích này thường được Ukraine sử dụng trong nhiệm vụ phòng không, chuyên đánh chặn máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình.

"Tôi nghĩ rằng khả năng mở rộng lưới phòng không đa tầng của họ đã tiến bộ rất nhiều trong những năm qua, nhờ sự giúp đỡ của các bên", tướng Caine cho hay.

Ông không nêu chi tiết về vụ F-16 Ukraine bắn hạ chiến đấu cơ Nga, song nhiều khả năng đề cập sự việc xảy ra ngày 8/7. Bộ tư lệnh không quân Ukraine khi đó cho biết một tiêm kích Su-35S Nga đã bị bắn hạ tại mặt trận phía đông, nhưng không tiết lộ tình huống và vũ khí được sử dụng trong sự việc.

Oleksii Zemtsov, bình luận viên quân sự người Nga, xác nhận một tiêm kích Su-35S bị bắn hạ, phi công đã phóng ghế thoát hiểm an toàn và được sơ tán về hậu phương.

Tiêm kích F-16 Ukraine

Fighter Bomber, tài khoản của một phi công tiêm kích Nga, nhận xét đây là "trận đánh rất thú vị", trong đó Ukraine triển khai 3 chiến đấu cơ F-16 và một tổ hợp phòng không Patriot để đối phó chiếc Su-35S hoạt động đơn độc.

Vào thời điểm đó, chưa rõ F-16 hay Patriot đã bắn hạ máy bay Nga. "Giờ thì chúng ta biết rằng F-16 đã tung đòn kết liễu, dường như là dùng tên lửa AIM-120 dẫn đường bằng radar", biên tập viên quân sự David Axe của trang Euromaidan Press cho hay.

Nếu xác nhận này phản ánh đúng diễn biến trận đánh ngày 8/7, đây sẽ là chiến công đầu tiên của F-16 Ukraine trước một máy bay chiến đấu có người lái của Nga kể từ khi dòng tiêm kích này được biên chế vào tháng 8/2024.

Ukraine nhận được hàng chục chiếc F-16 từ các đồng minh phương Tây và nhanh chóng triển khai chúng trong đội hình chiến đấu chống lại Nga.