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Đồng yên xuống mức thấp nhất trong gần 40 năm, gây áp lực lên nền kinh tế Nhật Bản

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Đồng yên Nhật Bản tiếp tục mất giá mạnh, lần đầu tiên trong hơn 39 năm giảm xuống ngưỡng 163 yên đổi 1 USD.

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Đồng yên giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong gần 40 năm qua

Đà lao dốc của đồng yên diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư đẩy mạnh nắm giữ đồng USD do lo ngại căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Trong phiên giao dịch ngày 22-7 tại Tokyo, đồng USD được giao dịch ở mức 163,18-163,20 yên, đánh dấu lần đầu tiên đồng yên rơi xuống vùng 163 yên/USD kể từ tháng 12-1986.

Theo giới phân tích, nhu cầu mua vào đồng USD gia tăng khi nhà đầu tư coi đây là tài sản trú ẩn an toàn trước những diễn biến phức tạp tại Trung Đông, qua đó gây thêm sức ép lên đồng tiền của Nhật Bản.

Việc đồng yên mất giá khiến chi phí nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu như năng lượng, thực phẩm và nguyên liệu thô tăng mạnh, tạo thêm gánh nặng cho nền kinh tế vốn phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ nước ngoài.

Giới chuyên gia cho rằng đồng yên suy yếu có thể hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu nhờ tăng sức cạnh tranh của hàng hóa Nhật Bản trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, lợi ích này đang bị bù trừ bởi áp lực lạm phát nhập khẩu và chi phí sinh hoạt gia tăng đối với người dân.

Trong bối cảnh giá năng lượng và lương thực thế giới vẫn ở mức cao, đồng yên tiếp tục mất giá được dự báo sẽ làm giảm sức mua của các hộ gia đình, đồng thời gây thêm khó khăn cho quá trình phục hồi kinh tế của Nhật Bản.

Theo Xinhua

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