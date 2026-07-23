Mỹ ấn định ngày xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro

ANTD.VN - Một tòa án liên bang Mỹ ngày 22-7 đã ấn định phiên tòa xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro và vợ, bà Cilia Flores vào ngày 1-6-2027.

Ông Nicolas Maduro

Ông Nicolas Maduro và vợ bị truy tố với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy và vũ khí, sau khi bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch tại Caracas hồi đầu năm nay.

Tại phiên điều trần kéo dài khoảng 15 phút, Thẩm phán Alvin Hellerstein đã ấn định ngày xét xử theo đề nghị của cả bên công tố và luật sư bào chữa.

Luật sư Barry Pollack, đại diện cho ông Maduro, cho biết sẽ đề nghị tòa bác bỏ cáo trạng trên cơ sở quyền miễn trừ của nguyên thủ quốc gia. Nếu lập luận này được chấp nhận, ông Maduro sẽ không phải tiếp tục tham gia quá trình tố tụng.

Đoàn xe chở nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro và vợ, bà Cilia Flores, rời khỏi tòa án New York ở thành phố New York ngày 22-7-2026

Ngày 3-1-2026, quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Venezuela, bắt giữ ông Maduro và phu nhân rồi đưa cả hai tới New York.

Động thái này đã gây nhiều phản ứng trái chiều trên trường quốc tế, với nhiều ý kiến chỉ trích và bày tỏ quan ngại về tính hợp pháp của chiến dịch.

Trong phiên xét xử đầu tiên ngày 5-1-2026, ông Maduro bác bỏ toàn bộ các cáo buộc của phía Mỹ, trong đó có tội danh buôn bán ma túy. Kể từ khi bị đưa từ Caracas sang Mỹ, hai vợ chồng ông bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở quận Brooklyn, thành phố New York.

Bên ngoài tòa án Manhattan, lực lượng an ninh được tăng cường khi nhiều người biểu tình tập trung yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông Maduro và phản đối mọi hình thức can thiệp quân sự của Mỹ ở nước ngoài.