Singapore khuyến khích dán 'nhãn thông tin' dễ hiểu cho Chatbot

ANTD.VN - Singapore khuyến khích các nhà cung cấp chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh trình bày thông tin quan trọng bằng ngôn ngữ đơn giản thông qua "thẻ thông tin chatbot".

Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Singapore vừa công bố Hướng dẫn minh bạch đối với các công cụ chatbot trí tuệ nhân tạo tạo sinh, trong đó khuyến khích các nhà cung cấp hiển thị "thẻ thông tin chatbot" bằng ngôn ngữ bình dân, dễ hiểu.

Bộ trưởng Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Josephine Teo nhấn mạnh, thông tin mà người dùng cần hiện nay thường bị phân tán rải rác.

Bà ví "thẻ thông tin" mới này giống như một nhãn thuốc y tế, nơi tập hợp và cô đọng tất cả dữ liệu thiết yếu ở một nơi duy nhất để người dùng dễ dàng tra cứu.

Theo hướng dẫn mới, các nhà cung cấp AI được khuyến khích giải thích rõ ràng về năng lực thực tế và các hạn chế cố hữu của chatbot. Các biện pháp đảm bảo an toàn, độ tin cậy và bảo mật thông tin cũng như cách thức thu thập, sử dụng dữ liệu và các kênh tiếp nhận phản ánh khiếu nại của người dùng.

Thẻ thông tin này có thể linh hoạt hiển thị dưới dạng một trang web chuyên dụng hoặc một tài liệu công bố công khai, nhưng bắt buộc phải viết bằng ngôn ngữ đại chúng, dễ điều hướng và tiếp cận.

Các doanh nghiệp cũng cần chủ động cập nhật thông tin này bất cứ khi nào chatbot có sự thay đổi lớn về tính năng hoặc chính sách an toàn.

Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm Singapore (IMDA) cho biết, một số tập đoàn công nghệ toàn cầu như Google và Meta, cùng các doanh nghiệp lớn đặt trụ sở tại Singapore như ngân hàng DBS, OCBC, hãng hàng không Singapore Airlines và Synapxe đã có ý định áp dụng bộ hướng dẫn này làm tài liệu tham khảo trong vòng 6-12 tháng tới.

Cơ quan quản lý Singapore cho biết, các hướng dẫn hiện tại tập trung sâu vào chatbot AI tạo sinh là do quy mô tiếp cận người tiêu dùng quá lớn của công nghệ này.

Đi kèm với đó là những lo ngại ngày càng tăng trong xã hội về quyền riêng tư dữ liệu, sự an toàn của trẻ vị thành niên và các rủi ro tâm lý đối với những người dùng dễ bị tổn thương.