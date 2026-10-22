Thanh niên mua giấy phép lái xe giả trên Facebook để đi "ship" hàng

ANTD.VN - Quá trình kiểm tra, Tổ công tác Y13/141-CATP Hà Nội phát hiện giấy phép lái xe của nam thanh niên nghi làm giả nên đã tiến hành đấu tranh.

Khoảng 22h40 ngày 20-10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực trước chung cư X2 Đại Kim, phố Trần Hòa, phường Định Công, thành phố Hà Nội, tổ công tác Y13/141 phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu đỏ, biển kiểm soát 98H9-2834, không đội mũ bảo hiểm. Nhận thấy các dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với người và phương tiện theo quy định.

Qua kiểm tra xác định, người điều khiển phương tiện là Nguyễn Kim Thành, SN 2004, trú tại thôn An Nhân, xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình; hiện ở tại số 6-8, ngách 7, ngõ 204 Kim Giang, phường Hạ Đình, thành phố Hà Nội. Người ngồi phía sau là N.M.A., SN 2007, trú tại phường Định Công, thành phố Hà Nội.

Nam thanh niên khai nhận, sử dụng giấy phép lái xe giả để đi... "ship" hàng

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Kim Thành xuất trình căn cước công dân điện tử trên ứng dụng VNeID, giấy đăng ký xe mô tô và giấy phép lái xe hạng A1 số 360258036500 (bản cứng).

Tuy nhiên, tổ công tác nhận thấy giấy phép lái xe hạng A1 do Nguyễn Kim Thành xuất trình có dấu hiệu nghi vấn giả mạo nên đã tiến hành xác minh, làm rõ.

Đấu tranh tại chỗ, Thành khai nhận, giấy phép lái xe hạng A1 số 360258036500 mang tên Nguyễn Kim Thành, cấp ngày 15-5-2025, nơi cấp ghi Sở Giao thông vận tải, là giấy phép do Thành mua trên mạng xã hội Facebook từ tháng 5-2025. Theo lời khai ban đầu, mục đích Thành mua giấy phép lái xe nêu trên là để sử dụng khi "ship" hàng.

Sau khi phát hiện vụ việc, Tổ công tác Y13/141 đã lập biên bản, bàn giao người, đồ vật và phương tiện có liên quan cho Công an phường Định Công, thành phố Hà Nội để tiếp tục xác minh, làm rõ và giải quyết theo quy định của pháp luật.