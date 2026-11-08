Thêm 3 tuyến buýt được “xanh hoá” , Transerco sẽ phủ xanh 51% buýt truyền thống trong năm 2026

ANTD.VN - Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa thay thế toàn bộ xe buýt truyền thống trên tuyến số 03B (Bến xe Nước Ngầm - Giang Biên, Long Biên), tuyến số 28 (Bến xe Nước Ngầm - Đông Ngạc - Đại học Mỏ) và tuyến số 100 (Long Biên - Đặng Xá, Gia Lâm) bằng 31 xe buýt điện.

Đây là bước tiến tiếp theo trong nỗ lực xanh hóa đội xe, góp phần xây dựng hệ thống vận tải hành khách công cộng Thủ đô hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường.

Cùng với chuyển đổi phương tiện, Transerco điều chỉnh biểu đồ vận hành tuyến buýt số 100 để phù hợp với đặc điểm khai thác của xe buýt điện, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách.

Đoàn xe mới có sức chứa 60 chỗ mỗi xe, khoác màu xanh lá đặc trưng, thiết kế đồng bộ với nhận diện thương hiệu Hanoibus. Trên thân xe nổi bật họa tiết cánh chim hòa bình và hình ảnh Khuê Văn Các, vừa tạo dấu ấn nhận diện riêng, vừa truyền tải thông điệp về một hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại và thân thiện.

Không chỉ thay đổi về công nghệ vận hành, các phương tiện còn được trang bị sàn thấp, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng nhiều tiện ích hiện đại, giúp hành khách thuận tiện hơn khi tiếp cận và sử dụng dịch vụ. Đây cũng là nỗ lực của Transerco nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng xe buýt trở thành lựa chọn ngày càng hấp dẫn trong đi lại hằng ngày của người dân.

Transerco vừa phủ xanh thêm 3 tuyến buýt truyền thống

Việc đưa thêm 31 xe buýt điện vào hoạt động là kết quả của quá trình chuyển đổi phương tiện được Transerco triển khai liên tục, với tiến độ ngày càng được đẩy nhanh.

Tính đến hết tháng 10/2026, Transerco đã đưa 375 xe buýt điện vào khai thác trên 24 tuyến. Trong đó, 281 xe được triển khai trên 17 tuyến trong 6 tháng đầu năm và 94 xe trên 7 tuyến trong tháng 10/2026.

Đáng chú ý, ngay sau đó, ngày 1/11/2026, đơn vị tiếp tục đưa 15 xe buýt điện vào thay thế toàn bộ phương tiện diesel trên tuyến số 40 (Công viên Thống Nhất - Văn Lâm, Hưng Yên). Chỉ trong những ngày đầu tháng 11, Transerco tiếp tục triển khai thêm 31 xe trên 3 tuyến 03B, 28 và 100.

Với tiến độ hiện nay, Transerco phấn đấu nâng tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh vượt 51% vào cuối năm 2026, cao hơn kế hoạch thành phố đề ra.

Việc đẩy mạnh đưa xe buýt điện vào hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều phương diện: từng bước giảm phát thải từ hoạt động vận tải, góp phần cải thiện chất lượng môi trường đô thị, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

Từ những đoàn xe điện ngày càng phủ rộng trên các tuyến đường, hành trình chuyển đổi xanh của Transerco đang góp thêm động lực để giao thông công cộng Hà Nội phát triển theo hướng hiện đại, văn minh và bền vững, vì một Thủ đô xanh hơn, đáng sống hơn.