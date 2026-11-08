Sân bay Cà Mau sẽ mở cửa trở lại từ 18-12, Vietjet mở đường bay Hà Nội - Cà Mau

ANTD.VN - Theo dự kiến bay đầu, sân bay Cà Mau sẽ mở cửa trở lại từ cuối tháng 11, nhưng ACV vừa thông báo do tiến độ chưa hoàn thành phải lùi đến giữa tháng 12.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông báo điều chỉnh thời gian khai thác trở lại Cảng hàng không Cà Mau từ ngày 29/11 sang 18/12.

Theo ACV, do mưa nhiều trong tháng 10 và nguồn cung một số vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng sân bay. Dù chủ đầu tư và các nhà thầu tăng nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh thi công, công trình chưa đủ điều kiện khai thác theo kế hoạch.

Hiện nhà ga hành khách đã hoàn thành. Hệ thống cơ điện và trang thiết bị đang được chạy thử, hiệu chỉnh. Trong khi đó, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các hạng mục kỹ thuật phụ trợ vẫn đang thi công.

Thời gian tới, ACV sẽ tập trung hoàn thiện công trình, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, thiết bị dẫn đường, sau đó kiểm tra, chạy thử và nghiệm thu trước khi đưa sân bay vào hoạt động.

Sân bay Cà Mau lùi thời gian mở cửa trở lại đến 18-12

Sau khi sân bay mở cửa trở lại, Vietnam Airlines dự kiến khai thác đường bay TP.HCM - Cà Mau hằng ngày bằng máy bay Airbus A321; VASCO tiếp tục sử dụng ATR72. Vietjet Air dự kiến mở đường bay Hà Nội - Cà Mau với ba chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Hai, Tư và thứ Sáu.

Dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 10/2024, tổng vốn khoảng 2.400 tỷ đồng từ nguồn vốn của ACV.

Công trình gồm đường cất hạ cánh mới dài 2.400 m, rộng 45 m, đường lăn, sân đỗ và các hạng mục phụ trợ. Nhà ga hiện hữu được cải tạo, mở rộng, nâng công suất lên 500.000 lượt khách mỗi năm.

Khi hoàn thành, sân bay có thể tiếp nhận máy bay A320, A321 và các loại tương đương, thay cho năng lực khai thác hạn chế trước đây. Công trình được kỳ vọng tăng kết nối hàng không, thúc đẩy du lịch và kinh tế Cà Mau, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Vào tháng 11/2025, ACV đã thông báo tạm đóng cửa sân bay Cà Mau trong 1 năm để đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng sân bay.