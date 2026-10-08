Thành lập Hội đồng thẩm định cao tốc Mộc Châu- Sơn La- Điện Biên gần 60.000 tỷ đồng

ANTD.VN -Hội đồng thẩm định Nhà nước có trách nhiệm rà soát kỹ sự cần thiết đầu tư, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư và khả năng cân đối vốn, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, tiêu cực tại dự án cao tốc Mộc Châu- Sơn La- Điện Biên.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03), đoạn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng gồm Thứ trưởng Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Các ủy viên là lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Tư pháp cùng lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La. Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực của Hội đồng.

Hội đồng có trách nhiệm rà soát các quy định của pháp luật, đánh giá kỹ đề xuất xác định cơ quan chủ quản đối với dự án, bảo đảm việc triển khai khả thi, hiệu quả. Đồng thời, Hội đồng phải đánh giá kỹ việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Văn bản số 3638/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ.

Đối với các nội dung cần xem xét, quyết định lưu ý phải bảo đảm cơ sở chính trị, pháp lý và đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế - xã hội theo Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định dự án cao tốc Mộc Châu- Sơn La- Điện Biên

Trong đó, yêu cầu rà soát kỹ sự cần thiết đầu tư, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư và khả năng cân đối vốn, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, tiêu cực.

Cùng với các yêu cầu trên, Hội đồng có trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo đúng quy định và hoàn thiện báo cáo thẩm định. Báo cáo phải khẳng định rõ hồ sơ dự án đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Sơn La, tuyến cao tốc đoạn qua tỉnh Sơn La có chiều dài khoảng 182 km, điểm đầu giao với quốc lộ 43 (phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La), kết nối với tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; điểm cuối tại ranh giới tỉnh Sơn La - Điện Biên, kết nối với tuyến đi Cửa khẩu Tây Trang. Tuyến đi qua 17 xã, phường và được đầu tư theo tiêu chuẩn đường bộ cao tốc, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 22 m, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 59.588 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương trong giai đoạn 2026 - 2030.

Tỉnh Sơn La kiến nghị tổ chức chuẩn bị đầu tư từ năm 2026, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2030; đồng thời đề xuất một số cơ chế đặc thù về thẩm định vốn, chỉ định thầu và khai thác vật liệu xây dựng nhằm rút ngắn tiến độ.