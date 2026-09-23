Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

ANTD.VN - Chiều 23/9, Thượng tá Lưu Hồng Quân, Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô làm Trưởng đoàn đã đến chúc mừng Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu, Công an TP Hà Nội nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Cơ yếu CAND (24/9/1945 - 24/9/2026).

Thay mặt Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Thượng tá Lưu Hồng Quân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo, cán bộ, Công nhân viên kỹ thuật Phòng Viễn thông tin học và cơ yếu; đồng thời bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành Cơ yếu trong suốt 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, góp phần bảo đảm an toàn thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ huy của lực lượng vũ trang và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn hiện nay, lực lượng Cơ yếu CAND nói chung và Phòng Viễn thông tin học và cơ yếu CATP Hà Nội nói riêng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chủ động phục vụ công cuộc chuyển đổi số, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá Lưu Hồng Quân, Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô tặng hoa chúc mừng Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu CATP Hà Nội

Đồng chí Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô cũng đánh giá cao mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Phòng Viễn thông tin học và cơ yếu và Báo An ninh Thủ đô trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung của Công an thành phố Hà Nội.

Đáp lại, đồng chí Phó Trưởng phòng Viễn thông tin học và cơ yếu cũng chia sẻ về một số nhiệm vụ trọng tâm Báo An ninh Thủ đô đang triển khai, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng bảo mật thông tin và hiện đại hóa hệ thống điều hành văn bản.

Để phục vụ tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tá Lưu Hồng Quân mong muốn Phòng Viễn thông tin học và cơ yếu tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Báo An ninh Thủ đô trong việc trang cấp các thiết bị bảo mật hiện đại; bảo đảm đường truyền thông tin liên lạc luôn thông suốt, an toàn.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt lãnh đạo Phòng Viễn thông tin học và cơ yếu, Trung tá Lê Công Trung, Phó Trưởng phòng phụ trách trân trọng cảm ơn tình cảm và những lời chúc tốt đẹp của Ban Biên tập An ninh Thủ đô. Trung tá Lê Công Trung cũng nhấn mạnh sẽ luôn sát cánh, hỗ trợ tối đa An ninh Thủ đô và mong muốn An ninh Thủ đô luôn hỗ trợ tuyên truyền các hoạt động của Phòng Viễn thông tin học và cơ yếu trong thời gian tới.