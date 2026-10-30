Đảm bảo an toàn cháy, nổ trong quản lý, sử dụng điện tại các cơ sở kinh doanh sản xuất

ANTD.VN - Trong các ngày từ 26/10 - 28/10/2026, Đội CC&CNCH khu vực số 33, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội tổ chức tư vấn, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện tại các cơ sở kinh doanh sản xuất trên địa bàn xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 33 phối hợp cùng cán bộ, nhân viên EVNHANOI khảo sát thực tế tại các cơ sở

Trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, điện là nguồn năng lượng thiết yếu nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nếu hệ thống điện không được lắp đặt, quản lý và sử dụng an toàn. Dây dẫn xuống cấp, đấu nối không bảo đảm, sử dụng nhiều thiết bị có công suất lớn trên cùng đường dây, thiết bị bảo vệ không phù hợp hoặc để vật liệu dễ cháy gần nguồn điện, nguồn nhiệt đều có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố.

Xuất phát từ thực tế đó, Đội CC&CNCH khu vực số 33 Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với cán bộ, nhân viên EVNHANOI đã trực tiếp khảo sát, trao đổi và hướng dẫn cho hơn 20 người đứng đầu các cơ sở cách nhận diện các nguy cơ mất an toàn trong quản lý, sử dụng điện. Hoạt động tư vấn được triển khai gắn với dịch vụ “Tư vấn an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện” trên ứng dụng iHanoi, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong công tác phòng ngừa cháy, nổ.

Nội dung tư vấn tập trung vào việc kiểm tra hệ thống dây dẫn điện, tủ điện, aptomat, ổ cắm, các vị trí đấu nối và thiết bị tiêu thụ điện; hướng dẫn lựa chọn thiết bị bảo vệ phù hợp; sắp xếp đường dây, thiết bị điện bảo đảm an toàn; đồng thời nhận biết những dấu hiệu bất thường có thể dẫn đến sự cố như dây dẫn, ổ cắm phát nhiệt, quá tải, có mùi khét, phát sinh tia lửa điện hoặc thiết bị bảo vệ thường xuyên tác động.

Qua kiểm tra thực tế, cán bộ tư vấn trao đổi trực tiếp với đại diện cơ sở về những vị trí còn tiềm ẩn nguy cơ và hướng dẫn biện pháp khắc phục phù hợp, qua đó giúp cơ sở nâng cao khả năng tự kiểm tra, tự phát hiện và chủ động loại trừ nguy cơ cháy, nổ ngay từ ban đầu.

Quy trình đăng ký nhận tư vấn an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện trên ứng dụng iHanoi

Bên cạnh việc trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn tại cơ sở, việc triển khai dịch vụ tư vấn trên ứng dụng iHanoi tạo thêm một kênh thuận tiện để người dân, hộ gia đình và các cơ sở chủ động đề nghị được hướng dẫn về an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện. Thông qua ứng dụng, người dân và cơ sở có thể lựa chọn nội dung “Tư vấn an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện”, cung cấp các thông tin cần thiết và gửi yêu cầu tư vấn. Sau khi tiếp nhận, yêu cầu được xử lý theo quy trình để tổ chức tư vấn, hướng dẫn phù hợp.

Quy trình đăng ký cơ bản gồm: tải và đăng nhập ứng dụng iHanoi → lựa chọn tiện ích về phòng cháy, chữa cháy → lựa chọn dịch vụ tư vấn an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện → cung cấp thông tin và gửi yêu cầu → theo dõi tình trạng xử lý → phối hợp với cơ quan chức năng khi được liên hệ để thực hiện tư vấn.

Hoạt động của Đội CC&CNCH khu vực số 33, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với EVNHANOI tư vấn an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện tại các cơ sở kinh doanh sản xuất trên địa bàn xã Tam Hưng góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng tự phòng ngừa của người dân và người đứng đầu các cơ sở; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, ngành Điện lực và Nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.