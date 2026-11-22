ANTD.VN - Dù cùng hướng tới tiêu chuẩn sống cao cấp nhưng mỗi gia đình lại có những ưu tiên riêng trong cách tổ chức và sử dụng không gian. Thấu hiểu những khác biệt đó, Tân Hoàng Minh phát triển hệ thống căn hộ 1–4 phòng ngủ (PN) tại D’. Diamant Bleu, chú trọng tối ưu công năng và bố trí không gian đáp ứng tốt nhất nhu cầu sinh hoạt của từng nhóm chủ nhân.

Không gian sống cao cấp và những thước đo riêng

Giá trị của một không gian sống cao cấp không chỉ đến từ sự hài hòa giữa kiến trúc và chất lượng hoàn thiện, mà còn nằm ở cách tổ chức không gian tinh tế, tôn trọng thói quen và phong cách riêng của mỗi gia chủ.

Điều này đòi hỏi nhà phát triển phải tính toán kỹ lưỡng dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế của từng nhóm khách hàng khi tổ chức không gian, thay vì chỉ phân chia căn hộ theo diện tích hay số lượng phòng ngủ.

Tại D’. Diamant Bleu ở khu đô thị Việt Hưng (Hà Nội), 589 căn hộ được Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát triển thành nhiều loại hình từ 1-4PN. Mỗi loại căn hộ đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, tỉ mỉ khi phân chia mặt bằng và thiết kế công năng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu sinh hoạt của từng gia chủ.

D’. Diamant Bleu chú trọng tổ chức không gian thoáng đạt, tối ưu công năng, phù hợp với nhu cầu sống đa dạng của từng chủ nhân.

Với nhóm doanh nhân, nhà quản lý hay chuyên gia trẻ độc thân, chuẩn mực sống cao cấp thể hiện ở sự tinh gọn, tiện nghi và riêng tư. Căn hộ 1PN tại D’. Diamant Bleu được thiết kế mở, liên thông phòng khách, bếp và khu vực ăn uống, loại bỏ diện tích giao thông không cần thiết để tối ưu trải nghiệm. Phòng ngủ tách biệt hoàn toàn với không gian tiếp khách, kết hợp cùng hệ thống điều khiển Smart Home giúp gia chủ dễ dàng tận hưởng nhịp sống riêng tư, hiện đại.

Với các gia đình trẻ, không gian sống cần có khả năng linh hoạt, "lớn lên" cùng sự phát triển của gia đình. Do đó, căn hộ 2PN được tính toán với một phòng đa năng, dễ dàng chuyển đổi từ phòng ngủ thành phòng làm việc, giải trí hoặc phòng riêng cho trẻ nhỏ.

Điểm nhấn đắt giá nằm ở phòng khách và khu vực ăn uống liên thông, kết hợp hệ kính slide-down nâng hạ tự động giúp mở rộng toàn bộ không gian chung cho những dịp tụ họp và biến phòng khách thành lô gia “khổng lồ”, khoáng đạt, đón trọn ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn panorama. Bên cạnh đó, thiết kế bếp khép kín nối liền lô gia phụ giúp tách biệt hoàn toàn khu vực nấu nướng, giữ cho không gian tiếp khách luôn gọn gàng.

Từng m² trong căn hộ 2PN tại D’. Diamant Bleu đều tối ưu công năng và mang đến trải nghiệm sống cao cấp cho gia chủ.

Đối với căn hộ 3PN, yêu cầu trở nên phức tạp hơn khi các thành viên cần nhiều không gian riêng hơn nhưng vẫn mong muốn duy trì sự gắn kết. Với lợi thế diện tích từ 119 - 147m², không gian sinh hoạt chung được thiết kế rộng rãi, trong khi các phòng ngủ được quy hoạch độc lập để bảo đảm sự yên tĩnh cho các hoạt động cá nhân.

Bếp kín kết nối lô gia phụ giúp hạn chế mùi và hoạt động phụ trợ ảnh hưởng đến không gian chung. Phòng giặt được “giấu kín”, đảm bảo sự gọn gàng và thẩm mỹ cho căn hộ. Đặc biệt, phòng tắm master được trang bị vách ngăn phân tách các khu chức năng, thuận tiện các thành viên sử dụng cùng lúc.

Còn với những gia đình nhiều thế hệ hoặc các gia chủ thường xuyên tiếp đón khách, không gian sống cần dung hòa những khác biệt về độ tuổi và thói quen sinh hoạt. Điều này đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng trong cách phân chia và kết nối các khu vực chức năng để vừa mở ra những khoảng không gắn kết, thuận tiện cho việc tiếp đãi, vừa khéo léo giữ trọn không gian riêng cho mỗi thành viên.

Sở hữu diện tích lớn từ 160 đến 223 m² cùng thiết kế tối ưu, căn hộ 4PN tại D’. Diamant Bleu thể hiện rõ tư duy tổ chức không gian cao cấp chuẩn mực thông qua việc tách bạch luồng sinh hoạt của gia chủ, tiếp khách và khu vực phụ trợ. Hệ thống bếp phụ hỗ trợ đắc lực cho những buổi tiệc tại gia hay sinh hoạt của đại gia đình. Phòng vệ sinh riêng dành cho khách giúp giữ sự riêng tư cho gia chủ và tạo sự thoải mái, lịch sự cho khách. Căn hộ còn tích hợp thêm phòng đa năng có thể trở thành thư phòng, nơi làm việc hoặc không gian dành cho sở thích cá nhân. Đặc biệt, phòng ngủ master được thiết kế chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao với phòng thay đồ (walk-in closet) độc lập và phòng tắm phân khu sang trọng.

Các căn 4PN với diện tích rộng từ 160 – 223 m², hiện diện như những dinh thự trên cao.

Không chỉ tối ưu công năng, phần lớn căn hộ 3–4PN tại D’. Diamant Bleu đều sở hữu hai mặt thoáng, giúp đón trọn ánh sáng, thông gió tự nhiên và mở rộng tầm nhìn. Dù ở quy mô diện tích nào, mỗi thiết kế đều được Tân Hoàng Minh tinh chọn và tối ưu hoá nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

Chuẩn mực chất lượng tại D’. Diamant Bleu

Đằng sau sự đa dạng về cấu trúc căn hộ là một hệ tiêu chuẩn, một triết lý phát triển nhất quán dành cho mọi cư dân. D’. Diamant Bleu áp dụng các giải pháp kỹ thuật tương đương khách sạn 5 sao như hệ điều hòa trung tâm Chiller âm trần, kính hộp Low-E kết hợp công nghệ slide-down tự động và hệ sinh thái Smart Home.

Vườn trung tâm The Sky Diamond Valley cùng hệ tiện ích đồng bộ hoàn thiện tiêu chuẩn sống cao cấp tại D’. Diamant Bleu.

Bước ra ngoài căn hộ, cư dân được tận hưởng hệ tiện ích đặc quyền gồm vườn trung tâm The Sky Diamond Valley và tổ hợp Wellness Hub, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu rèn luyện thể chất, thư giãn và tái tạo năng lượng. Dự án đồng thời được phát triển theo mô hình Branded Residence với tiêu chuẩn quản lý vận hành quốc tế.

Sự đồng bộ từ quy hoạch không gian, sự duy mỹ trong kiến trúc, chất lượng hoàn thiện tinh xảo, bền vững đến hệ thống tiện ích và dịch vụ quản lý 5 sao là yếu tố cốt lõi định hình nên chuẩn mực sống tại D’. Diamant Bleu. Đó cũng chính là cách nhà chế tác bất động sản nghệ thuật Tân Hoàng Minh hiện thực hoá tinh thần Crafted Living bằng tất cả sự thấu hiểu, tôn trọng nhu cầu và phong cách sống riêng của từng gia chủ.