ANTD.VN -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của ABBank với tỷ lệ thực hiện quyền 50%. Cùng ngày, UBCKNN cũng có văn bản xác nhận đã nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 12%.

Cổ đông ABBank được quyền mua thêm 50% và nhận cổ phiếu thưởng 12%

Theo Giấy chứng nhận số 690/GCN-UBCK ngày 19/11/2026, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã chứng khoán: ABB) sẽ chào bán hơn 803,39 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 50% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 50 cổ phiếu mới).

Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá khoảng 8.034 tỷ đồng, toàn bộ số tiền thu được sẽ được ngân hàng sử dụng để bổ sung nguồn vốn cấp tín dụng cho khách hàng.

Cùng ngày, UBCKNN đã ban hành văn bản số 11478/UBCK-QLCB thông báo nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành hơn 192,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của ABBank, với tỷ lệ thực hiện quyền 12% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được chia 12 cổ phiếu mới). Nguồn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

ABBank dự kiến sẽ sớm triển khai đợt chào bán và đợt phát hành này. Theo đó, với cùng ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông hiện hữu của ngân hàng sẽ được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm với tỷ lệ 50% và đồng thời được nhận cổ phiếu thưởng tương ứng tỷ lệ 12%.

Như vậy, trong năm 2026, cổ đông ABBank được hưởng cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% (đã hoàn thành vào tháng 7) và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 12%, nâng tổng tỷ lệ lên 27%, đồng thời có quyền mua thêm cổ phiếu chào bán với tỷ lệ 50%.

Việc phân phối quyền theo tỷ lệ sở hữu giúp cổ đông hiện hữu vừa gia tăng quyền lợi, vừa có thể duy trì tỷ lệ sở hữu khi quy mô vốn của ngân hàng tăng lên.

Đồng hành doanh nghiệp, ABBank mới đây đã triển khai gói tín dụng 1.000 tỷ đồng

Hai đợt phát hành là cấu phần trọng tâm trong kế hoạch tăng thêm tối đa hơn 10.765 tỷ đồng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận vào tháng 9/2026. Sau khi hoàn tất, ABBank dự kiến triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), đưa vốn điều lệ lên tối đa 26.833 tỷ đồng, dự kiến vào khoảng giữa năm 2027.

Lộ trình tăng vốn được triển khai trên nền kết quả kinh doanh tích cực

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng của ABBank đạt 4.301 tỷ đồng, hoàn thành gần 96% kế hoạch cả năm do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Tổng thu nhập hoạt động đạt khoảng 7.803 tỷ đồng, tăng 48%, trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 21%, giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ 33% xuống 27%.

Đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của ngân hàng vượt 276.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với đầu năm; tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31/2024/TT-NHNN ở mức 0,80%; tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12%, cao hơn mức tối thiểu 8% theo chuẩn Basel II, tạo dư địa để ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động.

Năng lực tài chính được cải thiện cũng nhận được sự ghi nhận từ tổ chức xếp hạng quốc tế. Ngày 6/10/2026, Moody’s Ratings đã nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của ABBank từ B2 lên B1, đồng thời nâng Đánh giá tín dụng cơ sở (BCA), thước đo sức mạnh tài chính nội tại của ngân hàng, từ b3 lên b2 và duy trì triển vọng Tích cực.

ABBank đẩy mạnh phát triển các giải pháp ngân hàng số, mang đến trải nghiệm giao dịch thuận tiện và đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng

Song song với việc nâng cao năng lực tài chính, ABBank tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ và trải nghiệm khách hàng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành Ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam.

Trên nền hệ thống đã được tái thiết toàn diện với Core T24 R24, điện toán đám mây Google Cloud và kiến trúc Microservices, ngân hàng đang đẩy mạnh tích hợp công cụ phân tích dữ liệu thông minh Client One để tự động hóa quy trình và cải thiện trải nghiệm giao dịch cho khách hàng.

Từ tháng 8/2026, mô hình số hóa giao dịch tại quầy được áp dụng trên toàn hệ thống, cho phép khách hàng chủ động thực hiện các giao dịch đơn giản trên thiết bị số, đồng thời được chuyên viên tư vấn tài chính đón tiếp và hỗ trợ ngay từ khi bước vào điểm giao dịch.

Đi cùng những chuyển biến tích cực về kết quả kinh doanh và năng lực tài chính, cổ phiếu ABB cũng ghi nhận diễn biến khả quan trên thị trường từ đầu năm đến nay, phản ánh sự quan tâm của nhà đầu tư đối với triển vọng tăng trưởng, kế hoạch tăng vốn và các định hướng phát triển dài hạn của ngân hàng.