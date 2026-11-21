ANTD.VN - Một số doanh nghiệp phản ánh gặp vướng mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thủ tục xuất khẩu vào thị trường Nga, theo VASEP.

Doanh nghiệp xuất khẩu sang Nga cần thận trọng khi sử dụng dịch vụ tư vấn

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận được phản ánh của một doanh nghiệp về những vướng mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thủ tục xuất khẩu vào thị trường Nga.

Theo phản ánh gửi tới VASEP, doanh nghiệp đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Business Maestro (ООО Бизнес Маэстро), có trụ sở đăng ký tại thành phố Novosibirsk, Liên bang Nga, để được tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đưa hàng hóa vào thị trường này.

Trong quá trình trao đổi, đơn vị cung cấp dịch vụ giới thiệu khả năng hỗ trợ hồ sơ, kết nối với cơ quan chức năng và đưa ra các cam kết về kết quả thực hiện. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đã thanh toán trước một số tiền không nhỏ.

Tuy nhiên, theo nội dung phản ánh, sau khi nhận tiền, đơn vị cung cấp dịch vụ chưa cung cấp được tài liệu chứng minh tiến độ và kết quả công việc theo thỏa thuận. Việc liên hệ, trao đổi sau đó gặp khó khăn; các yêu cầu giải trình và hoàn trả khoản tiền đã thanh toán chưa được giải quyết thỏa đáng.

Theo VASEP, dịch vụ tư vấn có thể hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu yêu cầu thị trường và chuẩn bị hồ sơ. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phân biệt rõ phạm vi hỗ trợ của đơn vị tư vấn với việc xem xét, phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền; thận trọng trước những lời giới thiệu có thể bảo đảm kết quả nhờ quan hệ hoặc khả năng kết nối riêng.

Từ vụ việc được phản ánh, VASEP lưu ý doanh nghiệp một số nội dung khi lựa chọn và sử dụng dịch vụ cần xác minh thông tin và kinh nghiệm thực tế của đối tác: kiểm tra tư cách pháp nhân, người đại diện, địa chỉ hoạt động và các dịch vụ đã thực hiện; đối chiếu thông tin qua những kênh độc lập, đáng tin cậy;

Quy định rõ sản phẩm bàn giao trong hợp đồng, nêu cụ thể từng công việc, thời hạn, tài liệu chứng minh kết quả, trách nhiệm của các bên và điều kiện hoàn trả phí khi không thực hiện đúng thỏa thuận.

Về thanh toán, cần cân nhắc kỹ các yêu cầu tạm ứng lớn; gắn từng đợt thanh toán với sản phẩm dịch vụ và kết quả nghiệm thu; Chủ động kiểm tra yêu cầu của thị trường, tham khảo thông tin từ cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan đại diện Việt Nam tại thị trường sở tại và các đầu mối hỗ trợ thương mại chính thức trước khi quyết định sử dụng dịch vụ.

Khi phát sinh vướng mắc, doanh nghiệp cần lưu giữ đầy đủ hợp đồng, chứng từ thanh toán và nội dung trao đổi để có cơ sở yêu cầu đối tác giải quyết, đồng thời tìm kiếm hỗ trợ phù hợp.