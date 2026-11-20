ANTD.VN - Thông tư số 71/2026/TT-BCT ngày 19/11/2026 của Bộ Công Thương quy định cụ thể tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics theo quy mô, năng lực khai thác, phạm vi phục vụ, mức độ ứng dụng công nghệ và yêu cầu phát triển bền vững.

Bộ Công Thương ban hành tiêu chí phân loại trung tâm logistics

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 71/2026/TT-BCT quy định tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác trung tâm logistics trên lãnh thổ Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị có liên quan đến phát triển, quản lý trung tâm logistics.

Theo Thông tư, trung tâm logistics là khu vực có ranh giới địa lý xác định, được quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và công nghệ đồng bộ, nơi diễn ra các hoạt động lưu trữ, gom hàng, chia tách, xử lý, thông quan (nếu có), phân phối hàng hóa và các dịch vụ logistics khác do một hoặc nhiều đơn vị cung ứng.

Việc phân loại, phân hạng trung tâm logistics được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí về chức năng, quy mô, phạm vi phục vụ, năng lực khai thác, mức độ kết nối với hạ tầng giao thông, loại hình và chất lượng dịch vụ logistics cung cấp, vai trò trong mạng lưới logistics, mức độ hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Các tiêu chí phải bảo đảm tính thống nhất, công khai, minh bạch và chính xác.

Thông tư quy định ba hạng trung tâm logistics, gồm: hạng I (cấp quốc tế/quốc gia), hạng II (cấp vùng) và hạng III (cấp tỉnh).

Đối với trung tâm logistics hạng I, về vị trí, phải kết nối trực tiếp với ít nhất hai phương thức vận tải trở lên trong số đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và hàng không; đồng thời kết nối trực tiếp với mạng lưới đường bộ cao tốc hoặc tuyến đường quốc lộ lớn.

Về quy mô, trung tâm logistics hạng I phải có năng lực xử lý hàng hóa từ 3 triệu tấn/năm trở lên hoặc tương đương 200.000 TEU/năm hoặc 35 triệu đơn hàng/năm; bãi đỗ xe container tối thiểu 200 vị trí; đường nội bộ 2 làn, chiều rộng từ 7 m trở lên, bảo đảm xe container 40 feet lưu thông thông suốt; tổng diện tích từ 20 ha trở lên.

Về công năng, trung tâm logistics hạng I phải kết nối chuỗi cung ứng ở phạm vi quốc gia hoặc quốc tế, là đầu mối liên kết giữa các trung tâm logistics cấp vùng, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu, khu công nghiệp, khu kinh tế và các trung tâm sản xuất, tiêu thụ hàng hóa. Đồng thời, phải thực hiện tối thiểu 50% số lượng dịch vụ logistics theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ logistics.

Đối với trung tâm logistics hạng II, về vị trí, phải đặt tại trung tâm kinh tế cấp vùng, kết nối trực tiếp với ít nhất một phương thức vận tải thông qua hệ thống đường quốc lộ, đường tỉnh lộ, đường sông hoặc ga đường sắt cấp vùng. Tổng diện tích từ 10 ha đến dưới 20 ha; năng lực xử lý từ 1 triệu tấn đến dưới 3 triệu tấn/năm hoặc tương đương từ 70.000 đến dưới 200.000 TEU/năm hoặc từ 10 triệu đến dưới 35 triệu đơn hàng/năm.

Trung tâm logistics hạng II phải thực hiện tối thiểu 30% số lượng dịch vụ logistics theo quy định tại Nghị định số 163/2017/NĐ-CP trong phạm vi vùng và liên vùng.

Đối với trung tâm logistics hạng III, về vị trí, phải kết nối trực tiếp với đường giao thông, kết nối thị trường tiêu thụ với khu vực sản xuất hoặc nguồn cung ứng tập trung trên địa bàn tỉnh. Tổng diện tích từ 3 ha đến dưới 10 ha; năng lực xử lý dưới 1 triệu tấn/năm hoặc tương đương dưới 70.000 TEU/năm hoặc dưới 10 triệu đơn hàng/năm.

Trung tâm logistics hạng III thực hiện một số dịch vụ logistics theo quy định tại Nghị định số 163/2017/NĐ-CP, đáp ứng nhu cầu lưu thông và phân phối hàng hóa ở phạm vi nội tỉnh hoặc đô thị.

Bên cạnh phân hạng theo quy mô và phạm vi phục vụ, Thông tư quy định 5 loại trung tâm logistics, gồm: trung tâm logistics theo phương thức vận tải (cảng biển và hàng không); trung tâm logistics theo ngành hàng (nông sản, thủy sản, công nghiệp, hàng hóa đặc biệt); trung tâm logistics khu chế xuất, khu thương mại tự do, phi thuế quan; trung tâm logistics biên giới, cửa khẩu; trung tâm logistics thương mại điện tử.

Để được phân loại, trung tâm logistics phải đáp ứng các tiêu chí về vị trí, quy mô, công năng, kỹ thuật và hạ tầng xanh, phát triển bền vững. Cụ thể, phải có kết nối thuận tiện đến cảng hàng không, cảng biển, đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa; diện tích từ 3 ha trở lên; thực hiện ít nhất 3 dịch vụ logistics theo quy định tại Nghị định số 163/2017/NĐ-CP.

Về kỹ thuật, trung tâm phải áp dụng hệ thống phần mềm, kết nối dữ liệu điện tử vào quản lý, vận hành. Đồng thời, phải tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường; thu gom và có phương án tái chế hoặc tái sử dụng bao bì, gỗ, bìa các-tông; bố trí hạ tầng cấp năng lượng cho phương tiện sử dụng năng lượng điện, năng lượng xanh phù hợp với quy mô và nhu cầu khai thác.

Bên cạnh đó, Trung tâm phải đạt yêu cầu về công nghệ, hạ tầng xanh và phát triển bền vững. Tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành trung tâm logistics căn cứ các tiêu chí để tự đánh giá, xác định hạng, loại và công bố thông tin; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã công bố.