ANTD.VN - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3055 về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Công Thương sẽ rà soát dự trữ xăng dầu trên cả nước

Việc điều chỉnh được thực hiện trên phạm vi cả nước với mục tiêu nhằm đáp ứng các định hướng, yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong bối cảnh mới cũng như đồng bộ với Chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một trong những nội dung trọng tâm là rà soát, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Quy hoạch; mức độ phù hợp của quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng và phương án phát triển.

Việc điều chỉnh cũng sẽ cập nhật tên gọi, địa giới và phạm vi quản lý của các đơn vị hành chính sau sắp xếp. Chuẩn hóa địa danh, địa chỉ công trình và rà soát phương án bố trí không gian phát triển hạ tầng.

Theo Quyết định, việc rà soát cũng sẽ cập nhật dự báo nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ và yêu cầu dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt theo từng vùng. Trên cơ sở kết quả rà soát, dự báo và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đề xuất điều chỉnh phương án phát triển hạ tầng và danh mục công trình, dự án, trong đó làm rõ địa điểm, quy mô, công suất, tiến độ, phân kỳ đầu tư và phương án kết nối;

Xác định nhu cầu sử dụng đất, không gian biển, vốn đầu tư và đề xuất giải pháp huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện Quy hoạch; Sử dụng kết quả đánh giá môi trường chiến lược để so sánh, lựa chọn và hoàn thiện phương án điều chỉnh.

Quy hoạch sẽ rà soát, đối chiếu với Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác có liên quan. Làm rõ các nội dung chồng chéo, mâu thuẫn hoặc chưa đồng bộ để đề xuất phương án xử lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch.

Theo kế hoạch, hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch phải được hoàn thành, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt trong quý III/2027.