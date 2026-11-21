ANTD.VN - Kỷ niệm 10 năm thành lập Liên chi hội Điện tử – Điện lạnh Việt Nam (2016–2026), Gala ngày 25/11/2026 tại Hà Nội sẽ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển, tri ân những đóng góp của hội viên, doanh nghiệp, nhà tài trợ và tiếp tục mở ra hành trình kết nối, đồng hành cùng cộng đồng ngành điện tử, điện lạnh Việt Nam.

Liên chi hội điện tử- điện lạnh Việt Nam tổ chức Gala nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

Những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình 10 năm

Được thành lập năm 2016, Liên chi hội Điện tử – Điện lạnh Việt Nam, trực thuộc Hội Khoa học và Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam, đã từng bước xây dựng mạng lưới kết nối những người làm nghề trên nhiều tỉnh, thành phố.

Trong suốt một thập kỷ, Liên chi hội không chỉ chú trọng hoạt động chuyên môn mà còn tích cực tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao, đào tạo và thiện nguyện, góp phần xây dựng cộng đồng nghề nghiệp đoàn kết, trách nhiệm và phát triển bền vững.

Ngay từ những năm đầu thành lập, Liên chi hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống tinh thần và tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật viên. Năm 2017, chương trình “Tiếng hát hay – Tay nghề giỏi” cùng giải bóng đá ngành Điện tử – Điện lạnh đã tạo sân chơi giao lưu, tăng cường tình đoàn kết giữa những người làm nghề.

Năm 2019, Liên chi hội phối hợp cùng thương hiệu Casper tổ chức chương trình đào tạo kỹ thuật dành cho thợ điện lạnh, góp phần cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng chuyên môn. Đến năm 2023, sự phối hợp tiếp tục được phát triển thông qua giải bóng đá Casper trên phạm vi toàn quốc, tạo cơ hội giao lưu, kết nối các hội viên và kỹ thuật viên ở nhiều địa phương.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Liên chi hội luôn quan tâm tuyên truyền an toàn lao động, đặc biệt đối với công việc lắp đặt, sửa chữa điều hòa trên cao và trong môi trường có nguy cơ mất an toàn. Thông điệp xuyên suốt được xác định rõ: An toàn lao động phải được đặt lên hàng đầu; sức khỏe và tính mạng người thợ luôn là điều quan trọng nhất.

Nghĩa tình đồng nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng

Một trong những giá trị nổi bật trong hoạt động của Liên chi hội là tinh thần tương thân tương ái. Trong nhiều năm qua, Liên chi hội đã vận động hội viên, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm hỗ trợ những kỹ thuật viên không may gặp tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều đợt kêu gọi đã nhận được sự chung tay của cộng đồng, với nguồn hỗ trợ lên tới hàng trăm triệu đồng, góp phần giúp người lao động và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tinh thần sẻ chia ấy còn được lan tỏa mạnh mẽ trong các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ người dân vùng thiên tai, bão lũ. Thông qua chương trình “Chia sẻ yêu thương – Chung tay vượt lũ”, đội ngũ kỹ thuật viên điện tử, điện lạnh từ nhiều địa phương đã trực tiếp đến các vùng bị ảnh hưởng, sửa chữa miễn phí thiết bị điện, điện tử, điện lạnh và đồ dùng sinh hoạt cho người dân.

Những hoạt động tại Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Huế, Phú Yên và nhiều địa phương khác đã thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng ngành nghề, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới phát triển bền vững

Trong hành trình 10 năm, Liên chi hội nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, thương hiệu, nhà phân phối và nhà tài trợ. Sự hợp tác này đã góp phần thúc đẩy các chương trình đào tạo, hội thảo kỹ thuật, triển lãm sản phẩm, giao lưu nghề nghiệp và hoạt động thiện nguyện.

Liên chi hội xác định việc kết nối doanh nghiệp với đội ngũ kỹ thuật viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tạo điều kiện để người làm nghề tiếp cận công nghệ mới, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời giúp doanh nghiệp tăng cường sự gắn kết với thị trường và cộng đồng.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Liên chi hội tiếp tục hướng tới mở rộng mạng lưới hội viên, đẩy mạnh đào tạo, nâng cao ý thức an toàn lao động và phát huy các hoạt động vì cộng đồng.