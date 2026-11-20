ANTD.VN - Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá vừa tổ chức phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá.

Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 tổ chức phiên đấu giá

Tổng số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã số HS 17.01) được phân giao năm nay là 139.000 tấn.

Theo kết quả của phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá, có 5 thương nhân đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 có hồ sơ, trong đó, 4/5 hồ sơ hợp lệ và phiếu bỏ giá đầy đủ, hợp lệ.

Kết quả đã có 4 thương nhân được phân giao. Cụ thể: Công ty Cổ phần Đường Việt Nam: 20.000 tấn; Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa: 20.000 tấn; Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn: 15.000 tấn và Công ty CP XNK Agris Ninh Hòa 20.000 tấn

Tổng lượng đường năm 2026 được phân giao theo phương thức đấu giá là 75.000 tấn trên tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu công bố năm 2026 là 139.000 tấn, chiếm tỷ lệ 53,95%.