ANTD.VN - Giá vàng thế giới mất tới hơn 8% chỉ trong 3 phiên, trong khi thị trường trong nước giảm chậm hơn. Chênh lệch giá giữa hai thị trường bị nới rộng lên đến gần 22 triệu đồng mỗi lượng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC trong nước lập tức rơi về 129,2 – 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2 triệu đồng mỗi lượng so với chốt phiên hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 999.9 các thương hiệu cũng giảm sâu. Tính đến trưa nay, một số thương hiệu nhẫn tròn phổ biến đang được giao dịch ở mức giá như sau: Nhẫn SJC 128,0 – 134,0 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 127,8 – 132,0 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 129,5 – 133,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải 128,8 – 133,8 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 128,7 – 132,7 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước giảm sâu chủ yếu do tác động tiêu cực từ thị trường quốc tế. Trong phiên giao dịch tại thị trường Mỹ ngày 19/11 (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), vàng giao ngay tiếp tục mất thêm gần 100 USD mỗi ounce

Đà giảm tiếp tục kéo dài sang phiên châu Á. Tính đến 11 giờ trưa theo giờ Việt Nam, kim loại quý tiếp tục giảm thêm hơn 78 USD mỗi ounce, đưa giá bán ra vàng về mức quanh 3.554 USD/ounce.

Giá vàng quốc tế giảm sâu trước triển vọng thắt chặt tiền tệ

Như vậy, chỉ trong 3 phiên gần nhất, giá vàng giao ngay quốc tế đã mất tới hơn 310 USD mỗi ounce, tương đương giảm hơn 8%. Mức giảm này cao hơn đáng kể so với mức giảm chỉ hơn 3 triệu mỗi lượng ở thị trường trong nước, tương đương mức giảm khoảng 2%.

Điều này khiến chênh lệch giá giữa hai thị trường bị nới rộng. Quy đổi giá vàng quốc tế theo tỷ giá đô la trên thị trường, vàng thế giới đang vào khoảng 112,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước tới gần 22 triệu đồng mỗi lượng.

Triển vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày càng rõ ràng khiến đồng USD tăng mạnh vẫn là áp lực chính đối với thị trường kim loại quý khi nó tạo tiền đề cho một đợt bán tháo ngày càng mạnh mẽ. Và một khi thị trường phá vỡ hết mức hỗ trợ này đến mức hỗ trợ khác, các lệnh cắt lỗ và thanh lý bắt buộc có thể đẩy giá xuống thấp hơn nữa.

Theo thống kê, phần lớn việc bán vàng đang xảy ra ở các quỹ ETF. Trong 30 ngày qua, quỹ SPDR Gold Trust (GLD) đã chứng kiến ​​dòng tiền chảy ra hơn 1,37 tỷ đô la, quỹ iShares Gold Trust (IAU) đã mất khoảng 279 triệu đô la.

Đây là dòng tiền nhạy cảm với lãi suất khi các nhà đầu tư và quỹ có thể tự do chuyển đổi giữa vàng và trái phiếu kho bạc, và hiện tại họ đang chọn lợi suất. Với lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ Mỹ hạn 10 năm hơn 5%, việc nắm giữ một kim loại không sinh lời là một lý do khó thuyết phục trong bối cảnh hiện nay.

Ở phía bên kia thị trường, theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã mua khoảng 321 tấn vàng trong quý 3, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Họ đang đa dạng hóa dự trữ của mình vì lý do địa chính trị và chiến lược, do đó, lợi suất trái phiếu kho bạc 5% không làm thay đổi tính toán đó.

Tuy nhiên, WGC vẫn dự kiến ​​tổng lượng vàng mà các ngân hàng trung ương mua trong năm nay sẽ thấp hơn mức 863 tấn của năm 2025, và không phải ngân hàng trung ương nào cũng là người mua.

Như vậy, có thể thấy, dòng tiền kiên nhẫn từ các ngân hàng trung ương vẫn đang mua vào đều đặn, nhưng dòng tiền nóng lại đang rút đi nhanh hơn, và hiện tại dòng tiền nóng đang định hướng thị trường. Nhu cầu từ ngân hàng trung ương giúp giải thích tại sao vàng chưa sụp đổ hoàn toàn, nhưng nó không đủ mạnh để đảo chiều thị trường trong khi các nhà đầu tư phương Tây tiếp tục tháo chạy.