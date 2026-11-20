ANTD.VN - CAEX là sàn giao dịch tài sản số, tài sản mã hóa thuộc hệ sinh thái tài chính của VPBank, với sự tham gia của các cổ đông chiến lược gồm OKX Ventures và HashKey Capital.

Cơ cấu cổ đông của CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) vừa ghi nhận gia tăng tỷ trọng vốn nước ngoài. Đáng chú ý, một nhà đầu tư cá nhân đến từ Singapore đã nâng giá trị vốn góp thêm 165 tỷ đồng, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp từ 0,6% lên 2,25%.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được cập nhật ngày 18/11, tổng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại CAEX đã tăng từ 10,6% lên 12,25% vốn điều lệ. Tương ứng, giá trị vốn góp của nhóm cổ đông này tăng từ 1.060 tỷ đồng lên 1.225 tỷ đồng, tức tăng thêm 165 tỷ đồng.

Cổ đông ngoại tiếp tục rót vốn, gia tăng sở hữu tại sàn tài sản số CAEX.

Ở chiều ngược lại, phần vốn thuộc sở hữu tư nhân trong nước giảm tương ứng từ 89,4% xuống 87,75%. Giá trị vốn góp của nhóm cổ đông này cũng giảm từ 8.940 tỷ đồng còn 8.775 tỷ đồng.

Biến động đáng chú ý nhất trong đợt điều chỉnh lần này đến từ Cheng Tan Feng, cổ đông cá nhân có địa chỉ tại Singapore. Trước khi thay đổi cơ cấu sở hữu, nhà đầu tư này nắm giữ 6 triệu cổ phần phổ thông tại CAEX, tương ứng giá trị theo mệnh giá 60 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu 0,6% vốn điều lệ.

Sau điều chỉnh, lượng cổ phần do Cheng Tan Feng nắm giữ tăng lên 22,5 triệu đơn vị. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, giá trị vốn góp của nhà đầu tư này đạt 225 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 2,25% tại CAEX. Như vậy, chỉ tính riêng đợt thay đổi này, Cheng Tan Feng đã tăng thêm 16,5 triệu cổ phần, tương đương 165 tỷ đồng theo mệnh giá.

Trong khi đó, cơ cấu sở hữu của cổ đông tổ chức nước ngoài OKG Ventures Limited không có sự thay đổi. Doanh nghiệp này tiếp tục nắm giữ 100 triệu cổ phần phổ thông, tương ứng giá trị 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá và chiếm 10% vốn điều lệ CAEX. Đây hiện là cổ đông nước ngoài có tỷ lệ sở hữu lớn tại sàn giao dịch tài sản mã hóa này.

CAEX là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tài chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), với sự tham gia của các cổ đông chiến lược trong lĩnh vực tài sản mã hóa và công nghệ tài chính như OKX Ventures và HashKey Capital.

Về quy mô vốn, CAEX đã công bố nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng. Mức vốn này đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tham gia vào thị trường đang trong giai đoạn hình thành khuôn khổ pháp lý và chuẩn bị triển khai thí điểm.

Bên cạnh yêu cầu về năng lực tài chính, CAEX cũng chú trọng đến các điều kiện về an toàn hệ thống và hạ tầng công nghệ. Doanh nghiệp cho biết là một trong những đơn vị đầu tiên được Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an thẩm định và đồng ý với đề xuất cấp tiêu chuẩn an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4.