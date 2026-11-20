ANTD.VN - Tối 18/11/2026, Anphabe công bố Tập đoàn Tân Á Đại Thành có tên trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026 - Khối Doanh nghiệp lớn. Kết quả ghi nhận sức hấp dẫn của thương hiệu tuyển dụng Tân Á Đại Thành từ góc nhìn của người đi làm trên thị trường lao động Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành nhận vinh danh Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026 – Khối Doanh nghiệp lớn

Sức hấp dẫn của thương hiệu tuyển dụng từ góc nhìn người đi làm

Bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® được Anphabe xây dựng dựa trên khảo sát người đi làm. Phương pháp khảo sát đo lường sức hấp dẫn của nhà tuyển dụng qua năm mức độ gồm Nhận biết, Quan tâm, Ứng tuyển, Khát khao và Ưu tiên chọn. Các mức độ này phản ánh hành trình từ khi người đi làm biết đến doanh nghiệp, tìm hiểu về công việc, cân nhắc ứng tuyển đến khi mong muốn gia nhập và ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp làm nơi phát triển sự nghiệp.

Việc có tên trong bảng xếp hạng Khối Doanh nghiệp lớn là dấu mốc trong quá trình xây dựng thương hiệu tuyển dụng của Tân Á Đại Thành. Với người đang cân nhắc bước đi tiếp theo trong sự nghiệp, sức hấp dẫn của một nhà tuyển dụng còn nằm ở những câu hỏi cụ thể. Công việc có phù hợp với năng lực và kinh nghiệm hiện tại? Môi trường làm việc có tạo điều kiện để phát triển chuyên môn? Khi sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm lớn hơn, người lao động có thể lựa chọn những hướng đi nào?

Đại diện Tân Á Đại Thành tại sự kiện Vietnam Best Places to Work® 2026.

Cơ hội nghề nghiệp từ vị trí chuyên môn đến lãnh đạo cấp cao

Hoạt động trong ba lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ cao và Bất động sản, Tân Á Đại Thành mang đến cơ hội nghề nghiệp ở nhiều cấp độ, từ các vị trí chuyên môn đến quản lý cấp trung và lãnh đạo cấp cao. Các nhóm công việc trải rộng từ kỹ thuật, sản xuất, nghiên cứu và phát triển đến kinh doanh, marketing, tài chính, kế toán, mua sắm, đấu thầu, quản lý dự án và vận hành... Sự đa dạng này giúp ứng viên ở từng giai đoạn sự nghiệp có thêm lựa chọn phù hợp với thế mạnh, kinh nghiệm và phạm vi trách nhiệm mong muốn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Tập đoàn được xây dựng trên sự phối hợp giữa các bộ phận và đơn vị thành viên. Trong một dự án, đội ngũ kỹ thuật, mua sắm, tài chính và vận hành… cùng tham gia ở những khâu khác nhau. Quá trình phối hợp giúp mỗi cá nhân hiểu rõ phần việc của mình ảnh hưởng thế nào đến tiến độ, chất lượng và hiệu quả chung. Đây cũng là cơ hội để người lao động mở rộng kinh nghiệm ngoài phạm vi chuyên môn trực tiếp và rèn luyện khả năng làm việc với các đội ngũ có chuyên môn khác nhau.

Quy mô đa ngành cũng mở ra nhiều hướng phát triển lâu dài. Người muốn theo đuổi con đường chuyên gia có thể đào sâu nghiệp vụ và tham gia giải quyết những bài toán phức tạp hơn trong lĩnh vực của mình. Các dự án liên lĩnh vực tạo điều kiện để người lao động vận dụng kinh nghiệm vào những bối cảnh mới. Với những người định hướng quản lý, việc điều phối công việc, dẫn dắt đội ngũ và chịu trách nhiệm về kết quả chung là những bước chuẩn bị cho các vai trò điều hành và lãnh đạo.

Khối Doanh nghiệp lớn được vinh danh tại chương trình Vietnam 100 Best Places to Work® 2026

Sự ghi nhận của Anphabe là động lực để Tân Á Đại Thành tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường làm việc và đầu tư phát triển đội ngũ. Khi các lĩnh vực hoạt động mở rộng, Tập đoàn chú trọng tạo điều kiện để người lao động đảm nhận những nhiệm vụ phù hợp với năng lực, phát triển chuyên môn và từng bước mở rộng phạm vi đóng góp. Đó là nền tảng để mỗi cá nhân xây dựng sự nghiệp lâu dài cùng Tân Á Đại Thành.