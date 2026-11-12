Thủ tướng trả lời chất vấn: Cần huy động 6-6,4 triệu tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2027

ANTD.VN - Để tăng trưởng từ 10% trở lên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, phải huy động một nguồn lực rất lớn; trong đó tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2027 cần huy động khoảng 6-6,4 triệu tỷ đồng…

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên chất vấn

Chiều 12-11, trước khi trả lời chất vấn các ĐBQH, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề được nhiều ĐBQH và cử tri quan tâm.

Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ xác định, vấn đề kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, củng cố các nền tảng vĩ mô, tạo cơ sở thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là ưu tiên trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế phải thực sự mang tính bao trùm, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, thời gian vừa qua, Chính phủ đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ.

Trong đó, tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế và giảm 2% giá điện, sau nhiều năm giá điện chủ yếu tăng. Đồng thời, Chính phủ cũng triển khai giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong năm 2026-2027…

Với các biện pháp miễn, giảm thuế nói trên, ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 256.700 tỷ đồng trong năm 2026. Ngược lại, nhờ triển khai chủ động, linh hoạt, đồng bộ các chính sách nêu trên, chỉ số CPI bình quân được kiểm soát ở mức 4,57%. Đây là kết quả rất tích cực trong bối cảnh lạm phát toàn cầu đang gia tăng.

Cùng với kết quả tăng trưởng cao, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ đã tích cực triển khai các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Cụ thể, trong 10 tháng đã chi khoảng 578.000 tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên cho y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo, quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 trên 10%, kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 4,5%, tạo nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng nhấn mạnh, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, cần phải huy động một nguồn lực rất lớn. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2027 cần huy động ở mức khoảng 36-38% GDP, tương đương 6-6,4 triệu tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 27-29%.