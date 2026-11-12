Bộ Y tế bổ nhiệm Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Ngày 12/11, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác cán bộ.

Theo đó, TS.BS Phùng Thanh Hải, Phó Viện trưởng phụ trách, quản lý, điều hành Viện Pháp y tâm thần Trung ương được Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Phát biểu trao quyết định bổ nhiệm cán bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ chúc mừng TS. BS Phùng Thanh Hải nhận nhiệm vụ mới; chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động của Viện đã được kiện toàn chức danh lãnh đạo quan trọng, tạo điều kiện để Viện ổn định tổ chức, củng cố đoàn kết và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, pháp y tâm thần là một lĩnh vực rất đặc thù. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn y học, mà còn là lĩnh vực có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động tư pháp, với việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo đảm công lý và sự nghiêm minh của pháp luật.

Một kết luận giám định không chỉ là kết quả chuyên môn. Đó còn là căn cứ khoa học quan trọng để các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.

Một kết luận chính xác góp phần bảo vệ người vô tội, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người có bệnh lý tâm thần và phục vụ việc xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng pháp luật.

Ngược lại, một sai sót, một sự thiếu khách quan, hoặc một hành vi cố ý làm sai lệch kết quả giám định có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng đối với cá nhân, gia đình, xã hội và uy tín của cả ngành y tế.

Vì vậy, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ đề nghị tân Viện trưởng Phùng Thanh Hải cùng tập thể Viện tập nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm.

“Không được để bất kỳ sức ép, sự can thiệp hoặc lợi ích cá nhân nào làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan của hoạt động giám định. Không hợp thức hóa sai phạm. Không làm sai lệch hồ sơ. Không đánh đổi sự thật khoa học lấy bất kỳ lợi ích nào”, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra nội bộ, kiểm soát chặt chẽ các khâu tiếp nhận, thăm khám, hội chẩn, lập hồ sơ và ban hành kết luận giám định; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Y tế lưu ý phải bảo đảm an toàn, nhân đạo và tôn trọng quyền con người trong hoạt động chuyên môn. Người mắc bệnh tâm thần, dù ở hoàn cảnh pháp lý nào, cũng phải được tôn trọng nhân phẩm và bảo đảm quyền lợi hợp pháp.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương xây dựng môi trường làm việc công bằng, minh bạch, chăm lo đời sống cán bộ; Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn nghề nghiệp, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định.