Đưa việc chấp hành điều lệnh trở thành văn hóa công tác

Theo Thượng tá Lê Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, kỷ luật là sức mạnh, kỷ cương là nền tảng xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đối với lực lượng Cảnh sát cơ động, chấp hành nghiêm điều lệnh không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và tác phong của mỗi CBCS.

Thượng tá Lê Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động phát biểu tại Hội nghị

Gắn với phong trào thi đua “Ba nhất”, Hội nghị tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động Thủ đô bản lĩnh, kỷ luật, chính quy, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu xuyên suốt là đưa việc chấp hành điều lệnh đi vào nền nếp, thực chất, trở thành thói quen, ý thức tự giác của mỗi CBCS đồng thời gắn trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy với kết quả thực hiện tại đơn vị. “Đây phải là công việc thường xuyên, liên tục, được duy trì trong từng ngày công tác và kiểm chứng bằng chất lượng chỉ tiêu”- Thượng tá Lê Văn Thắng nhìn nhận.

Theo chỉ huy Phòng CSCĐ, đối với lực lượng Cảnh sát cơ động, kỷ luật tạo nên sự thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy tạo sức mạnh của đội hình và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Chấp hành điều lệnh nghiêm túc là cơ sở để mệnh lệnh được thực hiện chính xác, vị trí trực được bảo đảm, quân số được quản lý chặt chẽ và các nhiệm vụ được triển khai an toàn, hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị

Một biểu hiện thiếu nghiêm túc trong sinh hoạt, một sự tùy tiện trong chấp hành giờ giấc, một lần buông lỏng quản lý nếu không được chấn chỉnh uốn nắn kịp thời có thể hình thành thói quen xấu, ảnh hưởng đến kỷ cương và sức chiến đấu của đơn vị. Vì vậy, công tác điều lệnh phải được thực hiện từ những việc cụ thể nhất, với trách nhiệm rõ ràng của cả người chỉ huy và người thực hiện.

“Ngay sau hội nghị, tôi đề nghị cấp ủy, chỉ huy các Đội, Tiểu đoàn phải cụ thể hóa các nhiệm vụ, xác định rõ việc cần làm, người chịu trách nhiệm và thời gian hoàn thành. Những tồn tại đã được phát hiện phải tập trung khắc phục; những nền nếp đã thực hiện tốt phải tiếp tục duy trì bền vững” – Thượng tá Lê Văn Thắng nhấn mạnh.