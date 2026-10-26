Công an xã bắt đối tượng bán cần sa

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Đình Việt (SN 2005) trú tại tổ dân phố Bính Hạ, phường Đồng Nguyên, Bắc Ninh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối tượng Ngô Đình Việt

Trước đó, vào tối 10-10-2026, tại thôn Trường An, xã An Khánh, Công an xã An Khánh trong quá trình tuần tra kiểm soát an ninh trật tự địa bàn đã phát hiện Ngô Đình Việt có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, Việt tự giác giao nộp 9,637 gam ma túy cần sa, khai nhận đang mang đi bán cho khách để kiếm lợi.

Tại cơ quan Công an, kết quả xét nghiệm mẫu nước tiểu cho thấy Việt dương tính với ma túy cần sa.

Đáng chú ý, Việt đã có 1 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy.