CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC cống hiến trận derby hấp dẫn

ANTD.VN - Tối 18-10, trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC tạo cuộc rượt đuổi tỉ số hấp dẫn trong trận derby Thủ đô, thuộc vòng 4 V-League 2026/27.

Hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội FC là đội có những cơ hội rõ rệt đầu tiên.

Phút 19, từ tình huống sút phạt góc, Xuân Mạnh có vị trí thuận lợi đã dứt điểm thành công mở tỉ số cho Hà Nội FC.

Ít phút sau đó, Văn Tùng và Hùng Dũng thay nhau dứt điểm song không thể đưa bóng vào lưới.

Công an Hà Nội FC (áo đỏ) và Hà Nội FC cống hiến trận derby hấp dẫn (Ảnh: Minh Đỗ/TTO)

Từ cuối hiệp 1, CLB Công an Hà Nội dần lấy lại thế trận, tạo những cơ hội đáng chú ý và cùng đối thủ tạo nên cuộc rượt đuổi tỉ số hấp dẫn.

Phút 46, Đình Bắc vừa vào sân và để lại dấu ấn khi đi bóng khéo léo để chuyền cho Leo Artur dứt điểm đẹp mắt bên ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn CLB Hà Nội và san hòa 1-1 cho Công an Hà Nội.

Artur gỡ hòa cho Công an Hà Nội FC

Ba phút sau, Sade căng ngang thuận lợi cho Văn Tùng đệm bóng ở cự li gần đưa Hà Nội FC một lần nữa vươn lên dẫn trước 2-1.

Phút 63, từ tình huống đá phạt ngay sát mép vòng 16m50, Lê Văn Đô sút căng buộc thủ môn Quan Văn Chuẩn của Hà Nội FC phải đấm bóng giải nguy.

7 phút sau, Quan Văn Chuẩn thêm một lần đấm bóng cứu nguy cho đội nhà sau cú dứt điểm của Đình Bắc.

Những phút cuối trận, Công an Hà Nội có thêm một số cơ hội dứt điểm song đáng tiếc không thể ghi thêm bàn thắng.

Trận derby Thủ đô khép lại với chiến thắng 2-1 cho Hà Nội FC.