Đội bóng mạnh nhất Nhật Bản dè chừng Công an Hà Nội FC

ANTD.VN - "Công an Hà Nội là đội chơi rất tốt, quyết liệt cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Họ sở hữu tập thể chất lượng, có nhiều cầu thủ giỏi, có tư duy chơi bóng thông minh. Vì vậy, rất khó để chỉ ra ai là người nổi bật nhất", HLV trưởng CLB Kashima Antlers - Toru Oniki đánh giá trước cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy.

19h15 ngày 13-10, CLB Công an Hà Nội - đại diện duy nhất của Việt Nam giành quyền C1 châu Á 2026/27 sẽ chạm trán ứng viên vô địch Kashima Antlers (Nhật Bản) tại lượt trận thứ hai vòng bảng.

Phát biểu tại họp báo trước trận, HLV trưởng CLB Kashima Antlers - ông Toru Oniki bày tỏ: "Tôi đã tìm hiểu và biết được rằng Công an Hà Nội là đội chơi rất tốt, quyết liệt cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Ngoài ra, họ còn có lợi thế sân nhà, có sự cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên. Tuy nhiên về phần mình, chúng tôi vẫn sẽ thi đấu hết mình để có kết quả tốt nhất".

HLV trưởng CLB Kashima Antlers - Toru Onikip phát biểu tại họp báo

Đề cập tới quá trình chuẩn bị của đội nhà, HLV Oniki cho biết những điều ông căn dặn học trò cũng không có gì quá đặc biệt.

"Chúng tôi đã theo dõi lại trận đấu ra quân của Công an Hà Nội (thua Gamba Osaka của Nhật Bản 1-4). Tuy nhiên mỗi trận đấu có tính chất khác nhau. Đôi khi trận này họ thua, nhưng trận sau lại chơi tốt hơn và chiến thắng. Màn trình diễn mỗi trận sẽ là khác nhau. Về phần mình, chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai".

Cũng theo ông Oniki, thi đấu trên sân khách với sân nhà là khác nhau. "Ngày mai sẽ là một trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ hết sức", ông Oniki nói.

Khi được đề nghị chỉ ra một cầu thủ ấn tượng bên phía chủ nhà, chiến lược gia Nhật Bản nhấn mạnh: "Công an Hà Nội là tập thể chất lượng, có nhiều cầu thủ giỏi, có tư duy chơi bóng thông minh. Vì vậy, rất khó để chỉ ra ai là người nổi bật nhất".

Khi được một phóng viên Nhật Bản thông tin sẽ có các cổ động viên từ quê nhà tới Hàng Đẫy cổ vũ, HLV Oniki bày tỏ: "Chúng tôi rất cảm kích, và sẽ đền đáp cổ động viên bằng việc vào sân sự nghiêm túc, lối chơi quyết liệt, khát khao cao nhất".

Cầu thủ Homare Tokuda

Có mặt tại họp báo, cầu thủ Homare Tokuda bày tỏ: "Những trận sân khách luôn khó khăn. Chúng tôi phải di chuyển chặng đường dài từ Nhật Bản tới Hà Nội và có một buổi tập làm quen. Thời tiết ở đây rất khác biệt với Nhật Bản. Dù có những khó khăn, song chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành mục tiêu chiến thắng".

Cũng theo Tokuda, hiện đội của anh có nhiều lựa chọn chất lượng chơi cùng vị trí tiền đạo. Song nếu được trao cơ hội ra sân, anh sẽ cố gắng hết sức giúp ích cho lối chơi và mong bản thân ghi bàn để giúp đội nhà chiến thắng.

"Chúng tôi sẽ trình diễn sự mạnh mẽ, quyết liệt, cống hiến hết mình để đền đáp cổ động viên nhà", Tokuda khẳng định.