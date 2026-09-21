Chứng khoán ngày đầu nâng hạng: VN-Index giảm gần 16 điểm, khối ngoại quay lại bán ròng

Trong tuần trước, thị trường chứng khoán đã diễn biến tương đối tích cực khi VN-Index tăng 1,24% tính chung tuần, khối ngoại mua ròng hơn 2.600 tỷ đồng sau khoảng thời gian dài miệt mài bán ròng.

Phiên giao dịch ngày hôm nay là phiên đánh dấu ngày đầu tiên thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE nâng hạng. Thị trường có những phút mở cửa tương đối tích cực khi sắc xanh hiện diện trên diện rộng, chỉ số VN-Index vươn lên trên tham chiếu.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng thời gian giao dịch ngắn, áp lực bán lại gia tăng ở nhóm cổ phiếu bluechip đã khiến VN-Index nhanh chóng quay đầu. Các cổ phiếu ngân hàng giao dịch tích cực hơn cả, làm điểm tựa cho thị trường với các mã BID, CTG, TCB, ACB, VPB đều tăng điểm. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, SSB lại bị chốt lời sau chuỗi 7 phiên tăng mạnh, giảm sát về giá sàn.

Tạm dừng nghỉ trưa, sàn HOSE có 123 mã tăng và 178 mã giảm, VN-Index giảm 9,22 điểm (-0,51%) xuống 1.806,44 điểm. HNX-Index phiên sáng cũng giảm 0,13%, xuống 274,92 điểm. UPCoM-Index giữ sắc xanh, tăng nhẹ 0,29%, lên 126,77 điểm.

Hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE nâng hạng từ Cận biên lên Mới nổi thứ cấp

Đến phiên chiều, áp lực bán tiếp tục gia tăng trên diện rộng. Trên HOSE, chốt phiên, số mã giảm lên đến 205 mã, trong khi chỉ 105 mã tăng.

Nhóm VN30 có 16 mã giảm, 2 mã đứng giá và 12 mã tăng. Nhóm các cổ phiếu được đưa vào bộ chỉ số FTSE All-Cap cũng giao dịch phân hóa, trong đó, sắc đỏ chiếm áp đảo hơn.

Cụ thể, ở phía tích cực, VJC hôm nay tăng kịch trần, VPB tăng 3,6%, FPT tăng 1,8%, BID tăng 1,3%...

Trong khi chiều tiêu cực, SSB chốt phiên với sắc xanh lơ, VHM giảm 4,1%, GEX giảm 3%, VRE và VIC giảm lần lượt 2,9% và 2,6%, SSI giảm 2,3%, HPG giảm 2,1%, STB giảm 1,9%, VCB và SHB cùng giảm 1,7%, VNM giảm 1,5%...

Chốt phiên, VN-Index giảm 15,99 điểm (-0,88%) xuống 1.799,67 điểm. Thanh khoản toàn sàn đạt hơn 656 triệu đơn vị, giá trị 17.317 tỷ đồng.

Khối ngoại quay đầu bán ròng hơn 668 tỷ đồng. VHM và VIC là hai mã bị bán ròng mạnh nhất với VHM bán ròng 292 tỷ đồng, VIC 111,5 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều mã trong rổ FTSE cũng bị bán như FPT (-67,6 tỷ đồng), SSI (-55 tỷ đồng), VND, VRE, VJC, SHB, VIX… đều bị khối này bán ròng từ 40 – 50 tỷ đồng.

Ở chiều mua, MCH được mua ròng mạnh nhất gần 106 tỷ đồng, tiếp đến là VPB 81 tỷ đồng. Ngoài ra, CTG được mua ròng 53 tỷ đồng, BSR 52 tỷ đồng, MBB 50 tỷ đồng, TCB, VPL hơn 42 tỷ đồng…

HNX-Index cũng diễn biến không mấy tích cực với mức giảm 0,91 điểm (-0,33%) khi chốt phiên, xuống 274,38 điểm. Trên sàn có 81 mã giảm, 46 mã tăng.

Thanh khoản hơn 43 triệu đơn vị, giá trị 746 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng thêm hơn 14 tỷ đồng.

UPCoM-Index giảm nhẹ 0,05 điểm (-0,04%) xuống 126,35 điểm. Trên sàn hôm nay có 110 mã tăng, 102 mã giảm.