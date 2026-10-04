Chủ động từ cơ sở, sẵn sàng ứng phó cháy, nổ qua biện pháp thực tập phương án, cứu nạn, cứu hộ

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an Hà Nội vừa phối hợp UBND các phường Định Công, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Hà Nội thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC.

Buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại Tổ dân phố số 18, phường Vĩnh Hưng

Hưởng ứng 25 năm “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” (04/10/2001 – 04/10/2026), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 đã phối hợp với UBND, Công an các phường Định Công, Tương Mai, Vĩnh Hưng tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện. Qua thực tập, các lực lượng nâng cao khả năng hiệp đồng, chủ động xử lý tình huống ngay từ cơ sở, nhất là tại những khu dân cư, nhà ở tập thể, nhà ở nhiều căn hộ và các khu vực có ngõ nhỏ, sâu, xe chữa cháy chuyên nghiệp khó tiếp cận.

Lực lượng tại chỗ sử dụng bình chữa cháy xách tay, máy bơm chữa cháy khiêng tay khống chế đám cháy ngay từ khi mới phát sinh

Tại Tổ dân phố số 18, phường Vĩnh Hưng, UBND phường Vĩnh Hưng chủ trì, phối hợp với Đội CC&CNCH khu vực số 12 tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp của nhiều lực lượng, phương tiện. Tham gia buổi thực tập có lãnh đạo UBND phường, Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Trạm Y tế phường, Công ty Điện lực Thanh Trì, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, lực lượng dân phòng cùng đông đảo người dân sinh sống trong tổ dân phố và khu vực lân cận.

Lực lượng tại chỗ diễn tập tình huống cứu người bị nạn

Tình huống giả định đặt ra: do sự cố chập điện, đám cháy phát sinh tại tầng 4 của tòa nhà 6 tầng nổi và tum. Với chất cháy chủ yếu là nhựa, cao su, xăng dầu, lại gặp điều kiện thời tiết hanh khô, đám cháy phát triển nhanh, sinh nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan sang các nhà liền kề và đe dọa an toàn của các hộ dân xung quanh. Người dân phát hiện đám cháy đã hô hoán, gõ kẻng báo động và gọi điện báo lực lượng chức năng. Lực lượng tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy xách tay, máy bơm chữa cháy khiêng tay để khống chế đám cháy, đồng thời hướng dẫn 01 người thuê trọ thoát ra ngoài an toàn; tuy nhiên, vẫn còn 01 người bị mắc kẹt tại tầng 4.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực số 12 triển khai đội hình 02 lăng B chữa cháy, làm mát, ngăn chặn cháy lan

Nhận được tin báo, Công an phường Vĩnh Hưng đã có mặt, tổ chức chỉ huy chữa cháy ban đầu, phối hợp với ngành điện cắt điện khu vực xảy ra cháy, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự và phân luồng giao thông. Ngay sau đó, Đội CC&CNCH khu vực số 12 điều động xe chữa cháy, xe máy chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai đội hình 02 lăng B chữa cháy, làm mát, ngăn chặn cháy lan sang các nhà liền kề; đồng thời triển khai đội hình tìm kiếm, cứu nạn, tiếp cận và đưa nạn nhân bị mắc kẹt tại tầng 4 ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế sơ cứu. Đám cháy giả định được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng dân phòng hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai máy bơm hút nước tại hố thu nước

Cùng ngày, tại phường Tương Mai và phường Định Công, Đội CC&CNCH khu vực số 12 cũng đã phối hợp với UBND, Công an phường tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lần lượt tại Tổ dân phố số 38 phường Tương Mai và Tổ dân phố số 15 phường Định Công.

Các lực lượng phối hợp triển khai đội hình chữa cháy đám cháy giả định

Đáng chú ý, tại phường Định Công, tình huống được xây dựng sát với đặc điểm thực tế địa bàn: khu vực xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ, xe chữa cháy chuyên nghiệp không thể tiếp cận trực tiếp. Các lực lượng tại chỗ, trong đó có lực lượng dân phòng, đã nhanh chóng triển khai phương tiện chữa cháy, phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức dẫn nước, chữa cháy và hỗ trợ tiếp cận khu vực xảy ra cháy.

Các lực lượng chụp ảnh lưu niệm thể hiện tinh thần đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ PCCC trên địa bàn phường Định Công

Trong điều kiện xe chữa cháy không thể vào sâu, lực lượng dân phòng phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai máy bơm, tổ chức hút nước từ các hố thu nước trên địa bàn để phục vụ chữa cháy; đồng thời kéo vòi chữa cháy tiếp cận khu vực xảy ra cháy, tổ chức phun nước khống chế đám cháy giả định. Phương án này giúp kiểm nghiệm khả năng khai thác, tận dụng nguồn nước tại chỗ, bảo đảm duy trì hoạt động chữa cháy trong điều kiện phương tiện chuyên nghiệp gặp khó khăn về tiếp cận.

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại phường Tương Mai

Điểm nhấn của buổi thực tập tại phường Định Công là sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa lực lượng dân phòng và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp. Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng dân phòng có vai trò phát hiện, báo cháy, huy động lực lượng, sử dụng phương tiện tại chỗ, hướng dẫn người dân thoát nạn và triển khai chữa cháy ban đầu; khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường, các lực lượng nhanh chóng thống nhất phương án, hiệp đồng dẫn nước, triển khai đội hình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm an toàn. Qua đó cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng tại chỗ trong việc hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, góp phần tạo ra những phút chữa cháy ban đầu có ý nghĩa trong việc hạn chế cháy lan, giảm thiệt hại.

Lực lượng tại chỗ diễn tập tình huống cứu người cứu tài sản trên địa bàn phường tương mai

Tại phường Tương Mai, các lực lượng cũng tổ chức thực tập theo tình huống giả định cháy tại nhà tập thể cũ, chú trọng kỹ năng báo cháy, chữa cháy ban đầu, tổ chức thoát nạn và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khi đến hiện trường. Qua đó, các lực lượng từng bước nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế tại khu dân cư, nhất là trong điều kiện công trình cũ, lối tiếp cận hạn chế và nguy cơ cháy lan nhanh.

Qua thực tế thực tập, các lực lượng được củng cố kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao tính chủ động và khả năng phối hợp ngay từ những phút đầu khi có cháy xảy ra.

Công an phường Tương Mai phối hợp cùng lực lượng dân phòng sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy giả định

Việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 3 phường Định Công, Tương Mai, Vĩnh Hưng là hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 25 năm “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” (04/10/2001 - 04/10/2026), góp phần lan tỏa tinh thần chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với cháy, nổ trong cộng đồng.

Thông qua thực tập, khả năng phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH với chính quyền cơ sở, lực lượng dân phòng và các lực lượng tại chỗ được nâng cao; phương án chữa cháy được kiểm nghiệm sát thực tế; kỹ năng xử lý tình huống của người dân được củng cố. Đặc biệt, việc tổ chức thực tập tại các khu vực ngõ sâu, nơi xe chữa cháy khó hoặc không thể tiếp cận, đã góp phần nâng cao khả năng khai thác nguồn nước tại chỗ, phát huy vai trò của lực lượng dân phòng và hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.