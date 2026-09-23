Chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật, tội phạm trong hoạt động vận tải

ANTD.VN - Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải; chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật, tội phạm và những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật và phòng, chống tội phạm trong hoạt động vận tải.

Hội nghị do đồng chí Thiếu tá Hà Xuân Tùng, Phó Trưởng Công an phường Bạch Mai chủ trì, với sự tham dự của đại diện các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn phường.

Thiếu tá Hà Xuân Tùng, Phó Trưởng Công an phường Bạch Mai phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tá Hà Xuân Tùng, Phó Trưởng Công an phường Bạch Mai cho biết, hoạt động kinh doanh vận tải có liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời tác động đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Với đặc thù hoạt động thường xuyên, liên tục, có sự tham gia của nhiều phương tiện, người lao động và liên quan đến nhiều tuyến, địa bàn, công tác quản lý, chấp hành pháp luật trong lĩnh vực này cần được quan tâm thường xuyên, chặt chẽ.

Do vậy, việc chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức pháp luật cho các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vận tải là yêu cầu cần thiết, nhằm phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở những nguy cơ phát sinh vi phạm, vụ việc phức tạp; đồng thời nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường hoạt động vận tải an toàn, đúng quy định trên địa bàn.

Các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội nghị

Tại Hội nghị, Công an phường Bạch Mai đã tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh vận tải; tập trung hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về an ninh, trật tự; trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; quản lý người lao động, phương tiện và các điều kiện bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động.

Công an phường cũng hướng dẫn các doanh nghiệp chủ động nhận diện những nguy cơ có thể phát sinh trong hoạt động kinh doanh; tăng cường quản lý nội bộ; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người lao động chấp hành quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động vận tải để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Các doanh nghiệp cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, phương tiện; tăng cường quản lý người lao động; không để phương tiện, cơ sở kinh doanh và hoạt động vận tải bị lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Tại phần thảo luận, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác quản lý của đơn vị. Các đại biểu cũng nêu một số vấn đề trong thực hiện các quy định về an ninh, trật tự, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và phòng ngừa vi phạm pháp luật; đồng thời đề nghị lực lượng Công an tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Thông qua Hội nghị, Công an phường Bạch Mai tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động vận tải; đồng thời tăng cường phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, phát huy vai trò của các đơn vị trong bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng địa bàn phường an toàn, ổn định.