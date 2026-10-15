Yên Xuân tạo đà phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân

ANTD.VN - Sau 9 tháng triển khai nhiệm vụ năm 2026, xã Yên Xuân (TP Hà Nội) ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 2.434 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2025; công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư công, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số được tập trung thực hiện.

Yên Xuân mang đậm sắc thái văn hóa - xã hội của vùng bán sơn địa phía Tây Hà Nội

Kinh tế duy trì tăng trưởng, chuyển dịch theo hướng tích cực

Bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ đạo của HĐND xã và các nhiệm vụ được thành phố Hà Nội giao, trong 9 tháng đầu năm 2026, UBND xã Yên Xuân đã chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Công tác phân công nhiệm vụ được gắn với trách nhiệm, tiến độ và kết quả cụ thể; hoạt động kiểm tra, đôn đốc được duy trì thường xuyên, góp phần tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Kết quả nổi bật là tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 2.434,26 tỷ đồng, bằng 76,8% kế hoạch năm và tăng 11,6% so với năm 2025. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Trong đó, công nghiệp - xây dựng đạt 1.274,3 tỷ đồng, chiếm 52,35%; thương mại - dịch vụ đạt 780,8 tỷ đồng, chiếm 32,08%; nông - lâm - thủy sản đạt 379,16 tỷ đồng, chiếm 15,58%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 7,1 triệu đồng/người/tháng.

Đảng bộ xã Yên Xuân tổ chức Hội nghị Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026

Những con số này cho thấy nền kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó công nghiệp - xây dựng giữ vai trò chủ lực, còn thương mại - dịch vụ đang phát huy vai trò ngày càng rõ nét. Xã đã đạt 7/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết HĐND xã và 7/10 chỉ tiêu thành phố giao.

Đối với công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, giá trị sản xuất ước đạt 1.274,3 tỷ đồng, bằng 77,2% kế hoạch năm, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2025. Hoạt động sản xuất tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, giá trị sản xuất ước đạt 780,8 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch năm, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Để thúc đẩy lĩnh vực này phát triển, xã quan tâm cải thiện hạ tầng giao thông, mạng lưới chợ nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, trao đổi hàng hóa. Việc nâng cấp, xây dựng hạ tầng tại chợ Cò, chợ Yên Trung góp phần đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân, đồng thời mở rộng không gian phát triển thương mại tại địa phương.

Nông nghiệp chuyển hướng nâng cao giá trị, gắn với chuyển đổi số

Dù tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế có xu hướng giảm, nông nghiệp vẫn là lĩnh vực quan trọng đối với sinh kế của người dân Yên Xuân. Trong 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt 379,16 tỷ đồng, bằng 77,45% kế hoạch năm. Công tác chỉ đạo sản xuất được triển khai sát với khung thời vụ, chú trọng chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh và hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Xã Yên Xuân tổ chức thành công phiên Livestream giới thiệu, khám phá Trang trại Hoa Viên - mô hình trồng rau hữu cơ Đại Ngàn gắn với phát triển rừng

Vụ Xuân năm 2026, toàn xã gieo trồng 960,5ha, đạt 106,1% kế hoạch; trong đó diện tích lúa đạt 607,1ha, cây màu đạt 353,4ha. Năng suất lúa bình quân đạt 65,01 tạ/ha, sản lượng 3.946,8 tấn, vượt 182,6 tấn so với kế hoạch. Đối với vụ Mùa, diện tích gieo trồng đạt 898,9ha, bằng 101,7% kế hoạch; năng suất lúa qua đánh giá bước đầu ước đạt 59,5 tạ/ha.

Nhằm khai thác hiệu quả đất nông nghiệp, xã phát động phong trào thi đua sản xuất vụ Đông năm 2026, phấn đấu diện tích gieo trồng từ 276ha trở lên. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ giống, chế phẩm sinh học và vốn phát triển sản xuất được triển khai nhằm hạn chế tình trạng bỏ ruộng, bỏ vụ, từng bước nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích.

Nhiều mô hình sản xuất bước đầu cho hiệu quả kinh tế tích cực. Mô hình trồng nho sữa theo hướng hữu cơ tại thôn Tiến Xuân 2 có diện tích khoảng 5.000m2, sản lượng khoảng 2 tấn/năm, doanh thu ước 500 triệu đồng/năm. Mô hình nuôi ong lấy mật tại thôn Yên Trung 2 với quy mô 70-80 đàn cho thu nhập khoảng 110-130 triệu đồng/năm. Mô hình nuôi gà thả vườn tại thôn Đông Xuân 2, quy mô khoảng 2.000 con, mang lại thu nhập ước 110-120 triệu đồng/năm.

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Cùng với sản xuất, địa phương từng bước đưa nông sản lên các nền tảng số. Xã đã hỗ trợ Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Yên Bình xây dựng gian hàng trên Shopee, giới thiệu các sản phẩm như kiệu Yên Bình, chè Yên Bình, măng chua muối, trứng gà, mật ong rừng và làn nhựa thủ công; đồng thời hỗ trợ Trang trại Hoa Viên phát triển kênh bán hàng trực tuyến cho sản phẩm rau hữu cơ Đại Ngàn. Hai phiên livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm và giới thiệu tiềm năng du lịch địa phương đã được tổ chức.

Những hoạt động này mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp Yên Xuân: không chỉ tăng sản lượng mà còn chú trọng chất lượng, thương hiệu, thị trường tiêu thụ và giá trị gia tăng của sản phẩm.

Tập trung nguồn lực cho hạ tầng, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

Trong quá trình phát triển, đầu tư hạ tầng và giải phóng mặt bằng tiếp tục là những nhiệm vụ trọng tâm của xã Yên Xuân. Kế hoạch vốn đầu tư công sau điều chỉnh đạt 448,25 tỷ đồng cho 27 dự án, gồm nguồn ngân sách thành phố, nguồn thành phố hỗ trợ và ngân sách xã.

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Theo báo cáo, đến ngày 30/8/2026, giá trị giải ngân đạt 260,82 tỷ đồng, bằng 117,2% chỉ tiêu giải ngân thành phố giao cho tháng 8 và đạt 63,89% kế hoạch vốn. Dự kiến đến ngày 30/9/2026, giải ngân đạt 326,11 tỷ đồng, bằng 113,4% chỉ tiêu thành phố giao cho tháng 9 và đạt 79,88% kế hoạch vốn năm. Địa phương đặt mục tiêu giải ngân toàn bộ 448,25 tỷ đồng trước ngày 31/12/2026.

Cùng với đầu tư công, công tác quy hoạch được triển khai nhằm tạo nền tảng cho phát triển lâu dài. Xã đang lập đồ án quy hoạch chung, quy hoạch các khu chức năng và quy hoạch chi tiết tại một số khu vực thuộc phân khu đô thị Hòa Lạc; đồng thời nghiên cứu phương án tuyến của 5 tuyến đường chính đô thị. Những nhiệm vụ này có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối hạ tầng, tổ chức không gian phát triển và đáp ứng yêu cầu quản lý trên địa bàn.

Công tác quản lý hoạt động xây dựng được thực hiện theo quy định. Trong 9 tháng, xã cấp 75 giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ và công trình cấp III, cấp IV; 100% hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết đúng thời hạn. Đối với các hồ sơ liên quan đến thẩm định dự án, thiết kế, dự toán và thủ tục xây dựng, xã tiếp nhận và giải quyết 23/23 hồ sơ.

Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đã đạt kết quả quan trọng. Xã hoàn thành bàn giao 40,62ha mặt bằng sạch, tương ứng 452 thửa đất, đạt 100% diện tích theo kế hoạch. Công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi trả kinh phí tiếp tục được triển khai đối với các trường hợp còn lại.

Đối với dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường nói trên, toàn bộ diện tích phải giải phóng mặt bằng đã được kiểm đếm. Các phương án bồi thường được lập, thẩm định và công khai theo tiến độ. Tại dự án khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thực nghiệm của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, xã đã hoàn thành thu hồi đất và bàn giao mặt bằng sạch sau khi tổ chức các biện pháp xử lý theo quy định.

Việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ dự án mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch, đúng chính sách trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Tạo chuyển biến rõ nét trong 3 tháng cuối năm

Cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng được Yên Xuân xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. UBND xã đã triển khai các kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính, mức độ hài lòng của người dân; đẩy mạnh khai thác dữ liệu số, sử dụng các nền tảng dùng chung và duy trì hoạt động của các Tổ chuyển đổi số cộng đồng. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ phục vụ điều hành nội bộ mà còn hướng tới rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao tính công khai, minh bạch và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

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Bước vào quý IV/2026, Yên Xuân đứng trước yêu cầu tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời xử lý những nhiệm vụ còn tồn đọng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Trọng tâm là tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tổ chức sản xuất vụ Đông theo kế hoạch; tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản.

Đối với đầu tư công, địa phương đặt mục tiêu giải ngân hết kế hoạch vốn 448,25 tỷ đồng, gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị với tiến độ từng dự án. Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện các đồ án quy hoạch, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng và xử lý vi phạm phát sinh.

Trong lĩnh vực môi trường và phòng chống thiên tai, xã tiếp tục duy trì thu gom rác thải trong ngày, chủ động kiểm tra hệ thống thoát nước, hồ đập và các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng. Công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ rừng và bảo đảm an toàn tại khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng cần được triển khai thường xuyên, nhất là trong những tháng cuối năm.

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Cùng với nhiệm vụ kinh tế, địa phương tiếp tục ổn định tổ chức các trường học sau sắp xếp, nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú; tăng cường phòng, chống dịch bệnh, khám sức khỏe cho người dân và thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội. Cải cách hành chính, chuyển đổi số và kỷ luật, kỷ cương công vụ tiếp tục được đẩy mạnh, lấy hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ Nhân dân làm trọng tâm.

Với những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, cùng sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, thôn, tổ chức đoàn thể, xã Yên Xuân đang từng bước tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, mà còn phải nâng cao chất lượng tăng trưởng, sử dụng hiệu quả nguồn lực, cải thiện hạ tầng và môi trường sống, qua đó tạo chuyển biến thực chất trong đời sống của người dân.