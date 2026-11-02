Cảnh giác thủ đoạn giả mạo Bộ Tài chính yêu cầu xác minh tài khoản

Trong văn bản giả mạo, các đối tượng nêu về việc số tiền của nạn nhân đã được thu hồi thành công về hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành truy thu, phát hiện số tiền trên được thực hiện thông qua một tài khoản nghi ngờ là tài khoản giả mạo, do đó không thể xác minh nguồn tiền có hợp pháp và không liên quan đến vấn đề rửa tiền hay trốn thuế từ cơ quan Nhà nước.

“Vì vậy, để hợp pháp số tiền và xử lý truy trả tiền về cho công dân, chúng tôi yêu cầu công dân này thực hiện việc xác minh nguồn tiền nêu trên” – văn bản lừa đảo dẫn dụ. Theo đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển một khoản tiền để thực hiện xác minh và cho biết số tiền này sẽ được hoàn trả lại cùng với số tiền giải ngân sau khi hoàn tất thủ tục.

Văn bản giả mạo Bộ Tài chính

Theo phóng viên tìm hiểu, đây là một thủ đoạn trong chuỗi hành vi lừa đảo của các đối tượng, nhắm đến những người đã từng bị lừa đảo đang mong muốn lấy lại số tiền đã mất. Lợi dụng mong muốn này, các đối tượng “bày binh bố trận” tiếp tục giả mạo cơ quan của Bộ Tài chính có chức năng thu hồi số tiền bị lừa đảo. Khi nạn nhân tin tưởng rằng số tiền đã được thu hồi, các đối tượng yêu cầu nộp phí xác minh tài khoản như trên hòng tiếp tục chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Bộ Tài chính khẳng định, Bộ không yêu cầu người dân tiến hành thủ tục xác minh tài khoản. “Người dân hãy cảnh giác với các văn bản mạo danh Bộ Tài chính yêu cầu xác minh tài khoản, nguồn tiền... Người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để trình báo nếu phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ” – Bộ Tài chính khuyến cáo.