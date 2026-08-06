Canada cho phép thử nghiệm vaccine Ebola công nghệ mRNA của Moderna

ANTD.VN - Canada đã cấp phép cho hãng dược phẩm Moderna của Mỹ thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng virus Ebola chủng Bundibugyo - biến thể đang gây ra đợt bùng phát dịch nghiêm trọng tại Cộng hòa Dân chủ Congo khiến hơn 1.700 người tử vong.

Bộ Y tế Canada ngày 5-8 cho biết thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 sẽ tập trung đánh giá mức độ an toàn của vaccine, xác định liều lượng phù hợp và theo dõi các tác dụng phụ có thể xảy ra.

Trong giai đoạn đầu, một nhóm tình nguyện viên khỏe mạnh sẽ được tiêm vaccine để đánh giá khả năng tạo kháng thể chống lại chủng virus Bundibugyo. Nếu kết quả khả quan, vaccine sẽ tiếp tục được thử nghiệm trên quy mô lớn hơn ở các giai đoạn tiếp theo.

Vaccine của Moderna được phát triển dựa trên công nghệ mRNA - nền tảng từng được sử dụng để sản xuất vaccine ngừa Covid-19 của hãng.

Mặc dù chưa ghi nhận ca mắc Ebola nào trong nước, Canada đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Từ ngày 20-7, nước này cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài từng đến Congo trong thời gian gần đây.

Chính phủ Canada cũng đã đạt thỏa thuận với Moderna để sản xuất vaccine ngay trong nước nếu quá trình phát triển thành công.

Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.700 người tại Congo

Hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị nào được cấp phép đối với chủng Ebola Bundibugyo - biến thể gây ra đợt bùng phát dịch được công bố tại CHDC Congo từ ngày 15-5.

Một số đơn vị khác cũng đang phát triển vaccine phòng chủng virus này. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá vaccine rVSV Bundibugyo do Hilleman Laboratories, Singapore phát triển là một trong những ứng viên triển vọng nhất.

Đại học Oxford, Anh cũng đã bắt đầu thử nghiệm trên người vaccine Bundibugyo sử dụng công nghệ tương tự vaccine Covid-19 của AstraZeneca.

Ngoài vaccine, một số loại thuốc điều trị Ebola cũng đang được thử nghiệm lâm sàng theo khuyến nghị của WHO.

Dịch Ebola đang lây lan mạnh ở Congo đã khiến hơn 1.700 người tử vong kể từ tháng 5. Virus Ebola lây truyền qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh và có thể gây tử vong với tỷ lệ cao.