Israel oanh tạc dữ dội nhiều mục tiêu ở miền Nam Lebanon

ANTD.VN - Ngày 5-8, Israel đã tấn công nhiều mục tiêu ở miền Nam Lebanon trong đợt oanh tạc được mô tả là dữ dội nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào đầu tháng 6-2026.

Các tòa nhà bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel tại Tyre, Lebanon, ngày 22-3-2026. Ảnh: Getty Images

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh những nhà đàm phán của Israel và Lebanon đang tiến hành các cuộc thảo luận do Mỹ làm trung gian tại Rome (Italy).

Bộ Y tế Lebanon cho biết, 1 người đàn ông đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương tại Tibnin khi quả đạn của Israel rơi trúng mái của một phòng cầu nguyện trong nghĩa trang.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng ném bom khu vực Al-Mansouri, sau đó tấn công Burj el-Shamali ở ngoại ô Tyre. IDF đã ban hành lệnh sơ tán đầu tiên sau khoảng 2 tháng.

IDF tuyên bố nối lại các cuộc tấn công để đáp trả “hành vi vi phạm trắng trợn” lệnh ngừng bắn của Hezbollah, nhưng không nêu chi tiết. Trước đó cùng ngày, một số cơ quan truyền thông đưa tin 2 binh sĩ Israel đã thiệt mạng do vụ nổ bên trong tòa nhà tại thị trấn Majdal Zoun ở Lebanon.

Sự leo thang căng thẳng này diễn ra vào thời điểm hơn 820.000 người dân Lebanon - những người phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc không kích và lệnh sơ tán - đang bắt đầu trở về nhà, theo số liệu của Liên hợp quốc.

Theo tờ Times of Israel và Al-Monitor, vòng đàm phán thứ bảy giữa Israel và Lebanon đã kết thúc sớm vào chiều 5-8 theo yêu cầu của phía Israel. Truyền thông Israel đưa tin, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter đã cáo buộc phái đoàn Lebanon liên tục rò rỉ thông tin sai lệch cho báo chí. Các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào ngày 6-8.

IDF hiện đang chiếm đóng một số khu vực ở miền Nam Lebanon như một phần của cái gọi là “vùng an ninh” nhằm ngăn chặn Hezbollah bắn rocket và đạn cối qua biên giới.

Theo thỏa thuận ngừng bắn ngày 3-6, Israel đồng ý rút quân dần và chuyển giao quyền kiểm soát các “khu vực thí điểm” cho quân đội Lebanon, với điều kiện Hezbollah không còn thực hiện các cuộc tấn công từ khu vực này. Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận, yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn và từ chối giải giáp vũ khí.