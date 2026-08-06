Chủ công ty sản xuất UAV quân sự Nga bị thương trong vụ nổ bom xe

ANTD.VN - Các quan chức Nga ngày 5-8 cho biết, một doanh nhân tham gia sản xuất loại máy bay không người lái (UAV) được quân đội Nga sử dụng rộng rãi tại Ukraine - đã bị thương do bom cài dưới gầm xe, trong khi lái xe của ông thiệt mạng.

Doanh nhân Vladimir Tkachuk giới thiệu một chiếc UAV với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại triển lãm ở St. Petersburg ngày 19-9-2024. Ảnh: Điện Kremlin

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời cảnh sát cho hay, ông Vladimir Tkachuk - chủ sở hữu Công ty Uraldronzavod, đơn vị sản xuất dòng UAV Upyr (Vampire) - hiện đang trong tình trạng ổn định sau khi chiếc xe Mercedes-Benz của ông phát nổ vào tối 4-8 tại địa điểm cách thành phố Ekaterinburg thuộc vùng Ural của Nga khoảng 25 km.

Ông Timofey Zhukov, ủy viên hội đồng thành phố Ekaterinburg, nói với chương trình tin tức Solovyov LIVE rằng ông Tkachuk đã tỉnh lại và tính mạng không còn bị đe dọa.

Là một nhà hoạt động kiêm blogger quân sự, ông Tkachuk từng cho biết trong các cuộc phỏng vấn rằng ông quyết định thành lập công ty khởi nghiệp sản xuất UAV vào mùa thu năm 2022, khi nhận thấy vai trò ngày càng quan trọng của loại khí tài này trên chiến trường trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Vào tháng 9-2024, ông đã giới thiệu mẫu Upyr cùng các loại UAV khác với Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga tới một triển lãm công nghệ ở St. Petersburg.

Mặc dù cơ quan chức năng chưa xác định được nghi phạm trong vụ nổ nêu trên, nhưng theo Đài RT, phía Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các quan chức quân sự, nhà hoạt động và nhà báo tại Nga trong suốt thời gian diễn ra xung đột.

Năm ngoái, các vụ đánh bom xe đã khiến Trung tướng Yaroslav Moskalik và Trung tướng Fanil Sarvarov - những chỉ huy cấp cao thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga - thiệt mạng.

Hôm thứ Bảy vừa qua, quả bom đã phát nổ bên ngoài một nhà hàng Italy ở Moscow, khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 phụ nữ chưa xác định danh tính được cho là người đã mang thiết bị nổ đến hiện trường.

Một số kênh Telegram cho rằng nhà hàng này đang tổ chức tiệc sinh nhật cho Thượng tướng Aleksandr Chaiko, Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Tuy nhiên, Moscow không xác nhận thông tin này cũng như chưa công bố danh tính các nạn nhân.