Mỹ sẽ đóng cửa 5 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch đóng cửa 5 cơ quan đại diện ngoại giao tại Canada, Nhật Bản, Indonesia, Cameroon và Grenada, trong một động thái hiếm hoi nhằm thu hẹp mạng lưới hiện diện ngoại giao của Washington ở nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington DC

Thông báo được Bộ Ngoại giao Mỹ gửi tới một số ủy ban của Quốc hội vào cuối tuần trước, trong đó nêu kế hoạch đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại St. George's - Grenada, các Tổng lãnh sự quán tại Nagoya - Nhật Bản, Medan - Indonesia, Winnipeg - Canada và Văn phòng chi nhánh Đại sứ quán tại Douala - Cameroon.

Đây được xem là một trong những đợt cắt giảm cơ quan đại diện ngoại giao hiếm hoi không xuất phát từ một cuộc khủng hoảng hay biến động địa chính trị cụ thể.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bắt đầu xây dựng kế hoạch tinh gọn hệ thống cơ quan đại diện ở nước ngoài, phù hợp với chủ trương cải tổ bộ máy liên bang theo chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết".

Một số quan chức trong chính quyền cho rằng nhiều cơ quan đại diện quy mô nhỏ hoạt động kém hiệu quả và không tương xứng với chi phí duy trì. Thậm chí, Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng từng đề xuất đóng cửa tới 30 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài.

Tuy nhiên, kế hoạch này cũng vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Các nghị sĩ đảng Dân chủ cùng nhiều cựu quan chức ngoại giao và an ninh quốc gia cảnh báo việc thu hẹp mạng lưới ngoại giao, cùng với việc giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), có thể làm suy giảm vai trò lãnh đạo toàn cầu của Washington.

Bộ Ngoại giao Mỹ không xác nhận cụ thể việc đóng cửa các cơ quan đại diện nhưng cho biết đang rà soát để bảo đảm mạng lưới ngoại giao hoạt động "hiệu quả và tối ưu", đồng thời khẳng định sẽ tuân thủ đầy đủ quy trình thông báo với Quốc hội.

Ngoại trưởng Marco Rubio nhiều lần bảo vệ các biện pháp cắt giảm chi tiêu, cho rằng đây là bước đi cần thiết để tinh gọn một bộ máy mà nhiều nghị sĩ bảo thủ đánh giá là cồng kềnh và quan liêu.